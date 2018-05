Mobilní MMORPG Lineage 2: Revolution uspělo i díky influencerům

Mobilní MMORPG Lineage 2: Revolution vyšlo na Západě loni v listopadu a hráče zaujalo - jejich počet se přehoupl přes pět milionů. Tvůrci za to vděčí nejenom tradiční reklamní kampani v médiích, ale i influencerům.

„Kontaktovali jsme hodně influencerů, kterým jejich fandové věří. A použili jsme je, aby naši hru komunikovali směrem k jejich fanouškům a přesvědčili je. Conan O’Brien byl jeden z nich. Je zřejmé, že je to hráč. Byla to velká část naší strategie překonat tyto výzvy. Je to nový přístup, ale funguje,“ řekl Simon Sim, ředitel studia Netmarble US serveru Venturebeat.