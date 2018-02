Monitory od Alienware jsou naprostou špičkou. Tomu však odpovídá i cena

Když dnes přijde řeč na počítačové monitory, všichni se zaklínají magickou zkratkou 4K. Ano, ve 4K je bezpochyby budoucnost, ale tohle obrovské rozlišení (3840 × 2160) si dnes ve hrách může vychutnat opravdu málokdo. Například chystaná akční pecka Far Cry 5 vyžaduje pro plynulý běh ve 4K rovnou dvě GeForce GTX 1080, což je sranda za zhruba 40 000. Navzdory tomu, co se nám marketingoví specialisté snaží horem dolem vnutit, klasické Full HD (1920 × 1080) není ještě zdaleka mrtvé, a pokud dnes investujete do pořádného monitoru, užijete si ho ještě dlouhou dobu.



Ikonické logo společnosti Alienware, která se proslavila jako výrobce luxusního herního hardware.

Dva takové exempláře pořádných herních monitorů jsme si zapůjčili od společnosti Dell. Jde o modely s nepříliš vznešeně znějícími názvy AW2518HF a AW3418HW od firmy Alienware. Ta je známá tím, že její produkty patří po všech stránkách mezi vůbec to nejlepší, co si hráči za své peníze mohou koupit. Nechá si za to však samozřejmě pořádně zaplatit. A světě div se, ani tito dva mazlíci nejsou žádnou výjimkou. Zatímco AW2518HF je v podstatě „jen“ špičkovou verzí klasického monitoru s rozlišením 1920x1080, AW3418HW je ultraširoké (2560 x 1080) monstrum, které vám zabere celý stůl. Pojďme se nejprve podívat na to, co mají společného.

Na vzhledu záleží

Nabídka portů je dostatečná: DisplayPort 1.2, HDMI , audio konektory a 4 x USB 3.0.

Tak za prvé je to design. Byť má samozřejmě každý člověk individuální vkus, tyto monitory vám rozhodně svým vzhledem ostudu neudělají. Ikonické logo mimozemšťana je sice schované v zadní části panelů, takže si ho příliš neužijete, ale i zepředu je na co koukat. Na první pohled oba monitory působí luxusně a bytelně. Díky masivní „noze“ s otvorem na kabely se nemusíte bát o jejich stabilitu, přitom instalace displeje snad ani nemohla být jednodušší. Stačí prostě zacvaknout a je to. Díky posuvnému mechanismu a polohovacímu kloubu není problém si monitor nastavit přesně tak, abyste si našli ideální pozici bez ohledu na to, jak vysoko či nízko u stolu sedíte.

Přestože jsou obrazovky opravdu masivní a těžké, je jejich uchycení k základně velice snadné.

Co se týče nabídky konektorů, najdeme u obou modelů DisplayPort 1.2, HDMI, audio konektory pro připojení sluchátek a samozřejmě USB porty. Ty jsou rovnou 4, a to ve verzi USB 3.0. O podsvícení obrazu se stará technologie LED, ovládání nastavení pomocí OSD je jednoduché a v nabídce jsou samozřejmě i specifické profily pro různé druhy her. Pozorovací úhly jsou dobré, ale nikoli špičkové, výrobce udává 170 stupňů horizontálně i vertikálně. Pokud vás však zajímají především technické parametry, navštivte stránky výrobce, my se na tyto monitory podíváme především z pohledu běžného hráče.

Rychlost především

Nejprve si vezmeme na paškál ten menší, tedy AW2518HF. Jde o 24,5palcový monitor s technologií TN, jehož hlavní výhodou oproti konkurenci stejného ražení je především rychlost. Udávaná GTG (doba změny z jednoho odstínů šedé do jiného odstínu šedé) je 1 milisekunda, obnovovací frekvence fantastických 240Hz. Co to však znamená pro obyčejného člověka?

AW2518HF je díky vysoké obnovovací frekvenci vhodný spíše pro progamery.

Pokud se mohu počítat za obyčejného člověka, tak je odpověď jednoduchá: Nic. Jestliže nejste vyloženě progameři, nebo nemáte možnost přímého srovnání, ani rozdíl nepoznáte. I „obyčejné“ 144 Mhz panely jsou totiž v dnešní době pro klasické hraní zcela dostatečné. Abyste z monitoru dostali maximum, musí tomu odpovídat i počet snímků za vteřinu v samotných hrách, a pokud považujete 60 FPS za optimum, není důvod si připlácet za něco, co ani nevyužijete.

I na klasické hraní je však monitor skvělý. Na to, že jde „jen“ o TN panel, je jeho obraz až překvapivě kvalitní. AW2518HF podporuje technologii FreeSync, která zjednodušeně řečeno synchronizuje grafickou kartu a monitor a zajišťuje, aby byly snímky zobrazeny, až když jsou připraveny (nahrazuje tedy technologii V-Sync). A mé osobní dojmy?

Díky posuvnému kloubu není problém si obrazovku přizpůsobit do libovolného úhlu.

Obraz je sice skvělý, rozdíl oproti mému běžnému monitoru za poloviční cenu je jasně patrný, přesto nic, z čeho bych se vyloženě posadil na zadek. Pokud pro vás není rychlost monitoru tím nejdůležitějším faktorem, tak je cena přesahující 9 000 Kč až příliš vysoká.

K dispozici je přitom i dražší varianta AW2518H, která má navíc osvětlení AlienFX (ještě o něm bude řeč) a technologii FreeSync v něm nahrazuje pokročilejší G-Sync. Jenže za to si musíte připlatit ještě o nějakých 60 % víc a cena 15 000 je podle mého opravdu přehnaná. Než utrácet takové hříšné peníze za klasický 24,5palcový panel, to už bych se radši poohlédl po vyšším levelu. Něčem jako je AW3418HW.

To chcete!

Obrazovka ultrawide AW3418HW je opravdu obrovská a lehce prohnutá.

Pod nudně znějícím označením AW3418HW se skrývá mazlík, kterého by chtěl mít doma snad každý hráč. Tohle 34palcové monstrum přišlo v obrovské krabici, kterou jsem sotva dokázal protáhnout dveřmi a pod jeho 11 kilogramy se menší stoly mohou pořádně prohnout. Monitor budí na první pohled respekt. Díky světelné technologii AlienFX doslova ozáří váš stůl (barvu a intenzitu si můžete samozřejmě nastavit, nebo zcela vypnout), takže nebudete potřebovat dodatečnou lampičku. Už jen při zapnutí monitoru většina návštěv padne na zadek, samotný obraz je pak knockoutuje.

Což nějaké hry, ale práce s širokými excelovými tabulkami, to byla teprve paráda.

Díky modernímu panelu IPS jsou barvy nádherně syté a ta černá, o té bych dokázal vyprávět hodiny! AW3418HW patří do ranku tzv. uldrawide, tedy extraširokých monitorů. Rozlišení 2560 x 1080 je pro běžnou práci nevhodné a vzhledem k tomu, jak jsou koncipované dnešní internetové stránky, budete mít po většinu času po stranách obrazu spoustu volného místa. Zato ve hrách je to zážitek. Monitor je lehce zakřiven, a pokud si jej dobře nastavíte, obraz vás doslova pohltí.

Poté, co jsem se pár hodin jen tak kochal tím, o kolik lépe najednou vypadají různé hry, jsem se pustil do hororového Outlastu. Kdysi jsem ho po pár minutách odložil “na příště“, tentokrát mě hra doslova vcucla a dohrál jsem ji na jedno posezení.

Díky prakticky dokonalé černé barvě dostávají podobně tmavé tituly zcela nový rozměr. Tohle je ten největší rozdíl, který jsem na první pohled pocítil oproti mému „obyčejnému“ monitoru, který v temných pasážích „sleje“ různé odstíny černé do jednobarevného celku. Až díky AW3418HW jsem pochopil, co lidé na těch hororových hrách mají.

Ovládání OCD displeje probíhá klasicky přes tlačítka ve spodní části monitoru.

Následující den jsem si střihl ještě DLC Whistleblower a pak ihned zakoupil a během dvou dnů dohrál i druhý díl. Mohu říct, že šlo o jedny z nejintenzivnějších okamžiků, jaké jsem v životě před obrazovkou zažil.

Ale zpátky k monitoru, který samozřejmě vylepšuje zážitek z hraní v každém žánru. Ani po desítkách hodin hraní jsem si na ten krásný obraz nezvykl a stále se kochal.

Ultrawide rozlišení jsou podporována i ve většině starších 3D titulů, jen občas člověka vytrhne ze soustředění předrenderovaná filmová sekvence nebo menu hry v klasickém poměru 16:9. Nejlepší na tom všem je, že na rozdíl od 4K toto rozlišení dokáže ve většině her na maximální detaily utáhnout i obyčejná 8GB GeForce 1060. Monitor přitom umí až 160 Hz a obsahuje technologii G-Sync, což lidsky řečeno, zajišťuje, že je obraz maximálně plynulý.

Jedinou stinnou stránkou, kterou jsem objevil, je cena. Více než 25 000 Kč dělá z tohoto nádherného kousku záležitost jen pro skutečné fajnšmekry.

Když jsem monitor po třech týdnech musel zase vrátit, těžce jsem to oplakal. S manželkou na rodičovské dovolené si však bohužel členství v elitním klubu PC Master Race musím nechat ujít.

Pokud se však chcete plácnout přes kapsu, vřele ho doporučuji, rozhodně je to lepší investice než 1080 Ti, která vám za pár měsíců zastará a stojí zhruba stejně. Ale pokud peníze vůbec nemusíte řešit, je tu ještě vyšší model s rozlišením 3440 x 1440.