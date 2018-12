Zaklínač Geralt navštíví svět Monster Huntera

Nového dílu herního Zaklínače se jen tak nedočkáme (jestli tedy vůbec někdy), to však neznamená, že by si snad Geralt mohl na chvíli odpočinout. Po návštěvě v bojovce Soul Calibur VI (naše recenze) se totiž chystá i do vynikající kooperativní akce Monster Hunter: World (naše recenze).

Nic s čím by si Geralt snadno neporadil.

Producent Ryozo Tsujimo slíbil, že kolaborace mezi těmito značkami nabídne daleko více, než jen několik nových skinů pro hlavní a vedlejší postavy. Hra za Geralta prý nabídne zcela odlišný bojový styl, možnost využívat magická znamení a jak si můžete poslechnout z přiloženého traileru i hlas dabéra Douga Cockla. Konzolisté se nového obsahu dočkají již počátkem příštího roku, PC hráči si budou muset počkat o něco déle. Update bude dispozici zdarma.