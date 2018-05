Monster Hunter World je i nadále nejprodávanější krabicovkou týdne

Akční hra na hrdiny Monster Hunter World si v Británii udržela první pozici, co se týdenních prodejů krabicových her týče. Novinka v podobě bojovky UFC 3 startuje ze druhého místa, třetí až páté místo zůstávají totožné. To znamená: třetí je akce Call of Duty WWII, čtvrtý fotbal FIFA 18 a první pětici uzavírá městská akce Grand Theft Auto 5.

