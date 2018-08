Monster Hunter World láme na PC rekordy

Sedm měsíců po vydání jsme se dočkali PC verze akční hry na hrdiny Monster Hunter World. A hře se daří velmi dobře i na počítačích. V prvé řadě je to nejúspěšnější japonská hra na Steamu, počet hráčů se v den zahájení prodejů vyšplhal podle Steamchart na 239 779 hráčů. Sesadil tak titul Dark Souls 3 (129 831 hráčů). Pro Capcom je to nejúspěšnější PC hra vůbec. A na Steamu je to letos nejúspěšnější nová hra.

Monster Hunter World