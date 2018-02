RECENZE: Monster Hunter World vás uloví, když mu dáte šanci

Pamatujete si na ten úžas, když jste v kině poprvé v životě viděli Jurský Park? Ten moment, kdy na scénu majestátně vstoupí obrovský brontosaurus, nebo kdy tam s ohlušujícím rykem vtrhne rozlícený tyrannosaurus? Přesně tyhle pocity budete mít, až se z lesa před vámi vynoří jeden z nádherných draků v téhle hře. Kromě jejich nápaditého vzhledu je to především kvalita jejich grafiky, animace, ozvučení ale hlavně umělé inteligence a chování, co vám vezme dech, protože působí opravdu jako živí; jako nezkrotní koně, jako draví ptáci, jako naprosto skutečná zvířata.

Velká očekávání

Všichni zasvěcení hráči tak nějak věděli, že Monster Hunter: World (dále jen MHW) bude jednou z největších herních událostí začátku roku. Troufnu si ale tvrdit, že nikdo nečekal, jak moc velkolepá a mimořádně kvalitní hra to bude a jaký poprask doopravdy způsobí. Pět milionů prodaných kusů za první tři dny je parádní výkon. Ale ještě úžasnější bylo sledovat, jak se číslo u položky „friends playing this game“ pod ikonou MHW na mém PS4 dashboardu den po dni neustále zvyšuje, jak se hvězdná reputace hry šíří. Na začátku týdne se ještě někteří smáli, že „tahle japonská podivnost“ není pro ně. Koncem týdne už se chlubili, že právě dosáhli druhé úrovně Hunter Rank hodnocení.

Samozřejmě se to dalo do nějaké míry předvídat. Série Monster Hunter má za sebou čtrnáct let existence s neuvěřitelnými 45 miliony prodaných kusů napříč 40 hrami (hodně z nich byly všelijaké konverze a odbočky, „hlavní“ série obsahuje šest zásadních her). Velká část z toho se ale týká Japonska. Ačkoliv série má vášnivé fanoušky i na západě, nikde není takový hit jako ve své domovině. Také kvůli tomu minulé díly vycházely na kapesní herní zařízení, která jsou tam mimořádně oblíbená. To se teď ale změní, protože Capcom se rozhodl novou hru připravit pro „velké“ konzole, dát jí maximální produkční hodnoty (těm trailerům se ani nechtělo věřit, jak nádherně a rozmáchle hra vypadá) a doplnit mechanismy umožňující relativně snadné zaučení nováčků.

A má s tím na západě obrovský úspěch, jelikož do hry „utíkají“ víceméně všichni fanoušci lootovacích akčních her jako jsou Destiny nebo Division. Hned na úvod se přiznám, že tohle je pro mě první Monster Hunter v životě, ale jak jste mohli vidět v našem článku „Nejočekávanější hry roku 2018“, byla právě tahle mou volbou. Ten potenciál byl obrovský. A výsledek moje očekávání ještě daleko překonal.

Lov jako žádný jiný

Je celá řada věcí, které z MHW činí tak jedinečnou a originální záležitost. Nicméně v jádru toho všeho je samotný zážitek z lovu, který je tou největší drogou a kterému jsou všechny ostatní věci podřízené, aby ho maximálně podporovaly. Jistě, lov jako téma ve videohrách existuje už dlouho – od dob, kdy jsme stříleli na kachny v „Duck Hunt“ přes všemožné seriózní simulátory až po takovou Evolve nebo blížící se Hunt: Showdown od Cryteku.

Pohled dlouholetého fanouška Jakožto někdo, kdo nevynechal žádný díl série od dob Monster Hunter Freedom, jsem nervózně čekal, co přesně Capcom provede s novou "western focused" pátou generací (MH4, MH4U a MHGen jsou všechno 4. generace her MH). Naštěstí se žádné zlehčování pro západ nekoná. Některé zbytečné systémy jsou pryč, herní svět funguje mnohem plynuleji než kdy předtím (a teď nemluvím o zrušeni loadingu při přecházení mezi jednotlivými zónami na mapě) a celkově to prostě je Monster Hunter pro moderní dobu. Ale pořád je to ten samý Monster Hunter. Krasná monstra, nádherná grafika (nyní už i na pořádném HW) a potenciál na stovky, ne-li tisíce hodin zábavy. Když jsem zjistil, ze ve hře není G-Rank, měl jsem trošku obavy o endgame, ale Tempered monstra, a hlavně Tempered Elder Dragons jsou něco, co vám zaručeně endgame zábavu zajisti. Není nad to, být ve svém nafarmeném top gearu zabit jednou ranou. Ale hlavni je to, ze odměny z takovýchto questů jsou přesně to, co člověk potřebuje, aby ho to udržovalo ve hře. Lepší upgrade už existujících brnění, odemykáni speciálních abilit u zbraní, dekorace (e.a. skill gemy do armoru) a podobně. Zatím jsem bohužel dosáhl jen na HR 55 (hunters rank, něco jako level z jiných her), a pokud vím, nikdo ještě nedosáhl na HR 100, kde by prý, podle nějaké té šeptandy, mohla být nějaká další novinka. O hře si přečtete ve zbytku recenze od Martina, já jen můžu říct, ze i pro veterány jako jsem já, se ve hře najde víc než dost obsahu a víc než dost důvodů proč se ke hře stále a stále vracet (nebo ji vůbec neodložit, že). A to nám navíc Capcom slibuje, že nám dodá pravidelné updaty s novými monstry a gearem. Je na co se těšit. Deviljho už je skoro tu! BrBla

Jenže žádná hra vám nenabídne zvířata tak ohromující, nápaditá, osobitá a „živá“ jako MHW. Monstra v téhle hře krouží po svém teritoriu, chodí lovit, jíst, pít, spát a rozhodují se pro ignoraci, boj nebo útěk podle celé řady faktorů. Navíc přirozeně interagují mezi sebou, takže pocit z funkčního ekosystému místní divočiny je dokonalý. Srážka a následná bitva dvou monster je jednou z nejvelkolepějších podívaných, co jste kdy ve hrách zažili. A jak jsou monstra rychlá!

Samotný lov je pak dlouhou a napínavou tahanicí, kdy monstrum nejdříve stopujete, pak se kolem něj plížíte ve snaze najít vhodné místo a příležitost pro útok, následně dojde k prvnímu střetu, kdy rozlícené monstrum většinou nasadí všemožné páky, aby vás zastrašilo, první kolo divokého souboje plné útoků, uskakování, obíhání, klování, trhání, sekání, střílení, chrlení ohně nebo jedu, létání, snahy o vyskočení příšeře na hřbet a její „osedlání“ (!).

Po dostatečném oslabení se následně monstrum stáhne hlouběji do divočiny, ale nikdy nevíte zda proto, aby si lízalo rány (případně se posilnilo pozřením nějakého jiného zvířete nebo rychlým šlofíkem) či proto, aby vás zatáhlo do svého stísněného hnízda plného přirozených pastí či dokonce kamarádů ze své smečky. Musíte jej tedy znovu stopovat a být připravení na všechno. A mimochodem, pokud vás odrazuje představa, že ta krásná zvířata masakrujete, můžete je klidně ulovit bez toho, abyste je zabili – stačí použít nějakou past a omračovací metodu nebo narkotika. Váš výzkumný tým zpátky ve městě rád prozkoumá živý vzorek.

Dokonalá smyčka

Zatímco zážitek z lovu je hlavním lákadlem v jádru MHW, okolo něj je vystavěna perfektní herní struktura, zajišťující pocit neustálého postupu a uspokojení z dosažených úspěchů. Každá výprava do divočiny vám dá něco, s čím pak ve městě vylepšíte svou postavu, vybavení, základnu, parťáka nebo ubytování. Můžou to být věci jako nasbírané rostliny, houby, minerály nebo vzácné krystaly. Ale nejčastěji to samozřejmě budou kůže nebo třeba drápy z ulovených monster. Právě z nich si vyrobíte lepší brnění a nové zbraně.

Zbraně a brnění vyrobené z výraznějších monster samozřejmě nesou očividné prvky jejich vzhledu, takže se před ostatními lovci můžete na první pohled blýsknout tím, jakou kořist se vám již povedlo ulovit. Ale hlavně vás každý nový kousek posouvá dopředu, dělá vás zase o něco silnějšími nebo třeba doplní element do vašeho arzenálu, který vám doposud chyběl (například mrazicí útok nebo paralyzující elektrický útok). Výsledkem je, že máte neustále dobrý pocit z postupu a jasnou motivaci hrát dále: zážitek z lovu, následné uspokojení z vylepšení arzenálu, chuť vyrazit na ještě větší lov pro ještě lepší suroviny. Pokud něco chcete, hra vám vždy nabídne přímou cestu, jak si to zasloužit.

Ačkoliv některé suroviny z monster jsou relativně vzácnější, není to klasická náhoda: můžete cílit své útoky specifickou zbraní na specifickou část protivníka, abyste z něj dostali, co potřebujete. Nebo můžete zvolit typ mise se zvýšenou šancí na konkrétní materiály. Během hraní se vám neustále zapisuje a doplňuje atlas monster, ve kterém si můžete načíst všemožné informace o nich, od jejich slabin až po to, co lze z které jejich části vyrobit. Během hraní budete mít skutečně pocit, že jste objevitel v novém světě, studující a poznávající divokou a nebezpečnou přírodu kolem sebe.

Sám nebo v týmu

Jednou z obrovských devíz hry je možnost zvolit si, zda veškerý její obsah chcete hrát sami (jako byste hráli nějaké velké open world RPG, třeba Witcher nebo Dragon Age) či zda jej chcete hrát až ve čtyřech s kamarády. Pokud budete hrát sami, budete mít k dispozici věrného AI pomocníka v podobě mluvící „kočky“. Toho si budete moct pojmenovat a vyzbrojit dle svých představ, čímž také ovlivníte, zda bude přímo bojovat s vámi, nebo vás bude spíše podporovat (například uzdravováním nebo automatickým sbíráním extra předmětů po cestě).

Jestliže se rozhodnete hrát s přáteli, hra dle toho zvýší sílu a odolnost monster, takže výzva je stále zhruba stejná, ale zábava se samozřejmě znásobí. Hlavně ale můžete oba přístupy libovolně kombinovat, takže si občas můžete otestovat svoje schopnosti lovem jeden na jednoho a jindy zase pořádat taktický boj klidně i s několika obřími monstry najednou, kde členové vaší party mohou mít různé role a zbraně na blízko nebo na dálku atd.

Někdo může například „tahat“ pozornost monstra kopím a štítem, zatímco jiní jej ostřelují z luku a hráč s obřím mečem nebo rychlými noži přiskakuje ve vhodných chvílích k omráčenému monstru, aby mu dal extra ránu nebo ho osedlal. Asi není potřeba dodávat, že lovy jsou tak ještě epičtější, obzvláště, pokud se do nich kromě několika hráčů zapojí několik monster (což se děje poměrně často).

Dokonalá hra neexistuje

MHW je mimořádně vyladěná a povedená hra, nicméně i tak má svoje slabiny. Pomineme teď skutečnost, že určitou skupinu lidí prostě odradí japonská estetika, ať už jde o kostýmy nebo třeba osobitý ráz příběhu v mnoha filmových sekvencích mezi lovy. To je záležitost vkusu a pokud máte rádi japonská RPG, ať už je to Final Fantasy nebo Dark Souls, budete naopak spokojení. Hra obsahuje jak pestrobarevné oázy podobné Avatarovi, tak depresivní močály jako vystřižené z hororu. Nicméně její objektivní slabiny jsou zřejmé.

Tou první je ne úplně intuitivní systém propojení více hráčů. Jakmile si na něj zvyknete, stane se z něj pro vás druhá přirozenost, nicméně to zvykání trochu potrápí. Ve hře je celá řada podpůrných systémů, od klanů (Squads) přes interaktivní vizitky (Guild Cards) až po relativně tradiční pozvánky „invite friend“. Ale přestože vás hra udržuje pohromadě na stejném serveru, do každého lovu se musíte zvlášť přihlásit. A nesmíte vstoupit do lovu, ve kterém ještě jeho pořadatel neviděl filmovou sekvenci (většinou jde o nějaké překvapivé střetnutí nového monstra, takže záměrem je ho nezkazit).

Tohle vlastně souvisí i s tou druhou slabinou, kterou je relativní slabost místních tutoriálů. Pro každý nový mechanismus vám sice vyskočí textové a obrázkové návody, které lze číst i zpětně. Jenže série Monster Hunter za ty roky a plno dílů nasbírala celou řadu nuancí a drobnějších mechanismů či souvislostí, které tutoriály nezahrnují. Díky tomu je ovšem hra mnohem hlubší a pestřejší, přičemž snad žádný mechanismus zde není „navíc“ nebo kontraproduktivní. Je to sofistikovaná soustava vrstev a souvislostí, do které je radost pronikat. A hra řadu zni citlivě dávkuje, jak se zvyšuje úroveň vaší postavy.

Jinými slovy, slabiny MHW rozhodně nejsou nijak zásadní a po úvodních hodinách na ně nejspíš úplně zapomenete. Tohle je přesně ten typ hry, který vás snadno strhne do stavu „ještě jeden lov a půjdu spát… hmm teď si vykovám novou zbraň… ta vypadá skvěle, tu musím jít vyzkoušet! Tak ještě jeden lov...“.

Jakmile do hry proniknete, strhne vás a vyplivne nejdřív za nějakých 50 hodin (ale je v ní dostatek obsahu na dvojnásobek, plus Capcom průběžně zdarma přidává další). Celou dobu navíc úžasně vypadá a zní, obzvláště na Xboxu One X a PS4 Pro, kde si můžete i nastavovat preference rozlišení a framerate. Mám za sebou pět stránek textu, přesto jsem stihl pouze naznačit srdce hry a bylo by o čem psát na dalších deset stránek. Měli byste dát tomuhle unikátnímu kousku šanci. Kde jinde se ocitnete uprostřed souboje mezi drakem a tyrannosaurem v takhle nádherné přírodě?