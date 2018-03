RECENZE: Moss je zatím nejlepší exkluzivitou pro PS VR

Zatímco čerstvě po vydání virtuální helmy PS VR jsme si na redakční exemplář pomalu psali pořadník, nyní už na ni několik měsíců sedá prach. Jakmile totiž opadlo kouzlo novoty, ukázalo se, že tato drahá hračka nenabízí nic, co by si k sobě člověka připoutalo na delší dobu.

Hlavní hrdinkou je roztomilá myška Quill.

Všechny hry, které jsem si dosud vyzkoušel, se tak moc snažily ukázat, kolik že toho virtuální realita umí, až se z nich stal jen slepenec řady rádoby „wow“ efektů. Nyní přichází Moss a podle známého pravidla, že méně je někdy více, ukazuje, že chyba není v samotné platformě, ale jen v přístupu vývojářů.

V podstatě jde „jen“ o obyčejnou trojrozměrnou plošinovku zaměřenou na řešení prostorových hádanek a boj s monstry. Hra by přitom po několika lehkých úpravách mohla sama o sobě fungovat i na klasické televizní obrazovce, virtuální realita jí jen přidává něco navíc.

Hráč zde vystupuje v roli jakéhosi nehmotného čtenáře, který může zasahovat do okolního světa.

Přestože Moss působí na první pohled roztomile a pohádkově, není infantilní . Hlavní hrdinkou příběhu je bílá myška Quill, která musí zachránit uneseného strýce před zlým hadem Sarffrogem. K němu vede cesta přes řadu vzájemně oddělených „obrazovek,“ v nichž je vždy nutné vyřešit nějakou hádanku, případně se probít zástupem monster.

Quill ovládáme klasicky pomocí analogových páček, ale i sám hráč zde vystupuje jako jakási nehmotná entita, schopná ovlivňovat okolní svět. Pohybem celého gamepadu můžeme například přidržet nepřítele na místě, vyléčit Quill nebo posunout kamenný kvádr.

Souboje jsou jednoduché, ovládají se jediným tlačítkem, ale při troše nepozornosti můžete velice snadno přijít o život.

Díky tomuto probourání čtvrté stěny působí Moss neobvykle svěže a moderně, navzdory faktu, že jen využívá desítky let prověřené mechanismy. Virtuální realita tak má spíše jen estetický účel, než aby tvořila samotné jádro zážitku. Tím však rozhodně nechci říct, že je tu samoúčelně, protože díky ní získáte pocit, že jste opravdu součástí okolního světa.

Občas se hodí se trochu zvednout nebo vyklonit a podívat se, co že je schované za rohem, ale jinak se člověk může jen kochat. Okolní prostředí totiž působí esteticky dokonale, všechny prostory jsou neobvykle rozmáchlé a drobná Quill se v nich téměř ztrácí. Nebýt technologických omezení vyplývajících ze samotné technologie, která bohužel trpí nízkým rozlišením, bylo by to dokonalé.

Na obrázcích to příliš nevyzní, ale díky virtuální realitě jsou některé scenérie skutečně dechberoucí.

Na Moss mě nejvíce těší fakt, že je to opravdová hra, nikoli jen snaha zprostředkovat zážitek. Dokonce jsem se tu párkrát i lehce zasekl a některé souboje musel opakovat vícekrát. Není vyloženě obtížná a klidně ji doporučuji i mladším ročníkům, rozhodně se však nedá bez boje.

Ale abych jen nechválil, je nutné zmínit i slabé stránky. Příběh tu bohužel slouží jen jako nevýrazná kulisa a navzdory věčně přítomnému hlasu vyprávěče vlastně po dohrání ani nevím, o čem že to celé bylo. Chtělo by to i nějaké ty dialogy, takto je celá kampaň jen nekonečný slepenec hádanek a soubojů. A to bohužel velice krátký. Necelé čtyři hodiny nejsou sice při snížené ceně vyloženě průšvih, ale ani to není nic, za co bychom autorům mohli tleskat. Navíc tu zcela chybí nějaké pořádné zakončení. Jde totiž jen o první kapitolu většího příběhu, přitom kdy a jestli vůbec někdy uvidíme pokračování, je zatím ve hvězdách.

Tím se však nenechte rozhodit. Kupovat si PS VR jen kvůli Moss se sice nevyplatí, ale pokud ji už doma máte, tak příliš neváhejte. Nic lepšího na ní v současné době asi není.