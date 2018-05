Mrazivá strategie Frostpunk u nás vyjde i v krabicové verzi

Pokud se vám líbila až nepříjemně reálná This War of Mine, určitě už netrpělivě vyhlížíte strategii Frostpunk od stejných autorů. Ve hře se stanete správcem zamrzlého města, které musí přežít za každou cenu. To znamená, že mezi nástroje vaší moci bude patřit například i dětská práce, omezování přídělů jídla nebo popravy neposlušných jedinců. Společnost Cenega u nás hru na PC vydá i v krabicové verzi za předpokládanou cenu 699 Kč. Finální datum vydání ještě není známé, ale mělo by to prý být již brzy. Mezitím se můžete podívat na nový trailer.