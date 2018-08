Post-apo strategie Mutant Year Zero vyjde v prosinci

Slibná strategie Mutant Year Zero: Road to Eden, v níž se chopíme ovládání tříčlenného týmu, vyjde 4. prosince na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Hra je založena na pravidlech „papírového“ RPG Mutant, první dojmy z hraní si budete moci přečíst na Bonuswebu ve čtvrtek.

Mutant Year Zero