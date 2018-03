Funcom oznámil Mutant Year Zero, taktické RPG z postapokalyptického světa

Tým Bearded Ladies, tvořený herními veterány zodpovědnými například za Hitmana nebo Payday, oznámil, že intenzivně pracuje na novém RPG s tahovými souboji.

Mutant Year Zero se bude odehrávat na planetě Zemi zdevastované nukleární katastrofou. Všechno lidstvo vymřelo a po povrchu se prohánějí už jenom mutanti, kteří se z trosek budov snaží vyhrabat jakékoli cenné vybavení. My se nejspíše chopíme kontroly tří z nich: prasete Bormina, kačera Duxe a na první pohled obyčejné ženy Selmy. Ta však umí svoji kůži proměnit v kámen, což je v nebezpečném světě plném nepřátel jistě užitečná vlastnost.

Autoři zatím zveřejnili jen filmový trailer a několik obrázků. Z nich je patrné, že půjde o shora viděné RPG s důrazem na sbírání stále lepšího a lepšího vybavení a tahovými souboji připomínající XCOM. Atmosféra hry na mě působí, jako kdyby chtěl někdo zkombinovat The Last of Us s Beyond Good & Evil. Hra by měla vyjít ještě během letošního roku na PC, X1 a PS4, o vydání se postará společnost Funcom.