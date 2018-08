Mutant Year Zero je jako XCOM s příběhem a zvířaty. První dojmy

Po pravdě řečeno, když vydavatelství Funcom v únoru oznámilo novou strategii Mutant Year Zero: Road to Eden, příliš nás tím neoslnilo. Postapokalyptických RPG s tahovými souboji už jsme se poněkud přejedli a fakt, že mezi trojicí hlavních hrdinů najdeme zmutované prase a kachnu tomu příliš na serióznosti nepřidal.

Mutant Year Zero

Jenže po zhruba půl hodince, kterou jsem nyní se hrou mohl strávit, jsou všechny předsudky pryč. Vypadá to totiž na nenápadný hit ze staré školy, který by mohl konkurovat i fantastickému XCOMU 2.

Na rozdíl od něj se Mutant odehrává na daleko menším měřítku. Nejenže tu nebudeme mít možnost ovlivňovat globální strategii postupu na mapě světa, ale v samotných misích budeme ovládat pouze tři postavy. Jestli si však myslíte, že s tak malým týmem můžete zapomenout na nějaké taktické plánování, tak si to myslíte špatně. Hra je totiž založena na pravidlech u nás prakticky neznámého „papírového“ RPG Mutant. Tahové souboje jsou tak nebývale komplexní, přitom jednoduché na pochopení. Každá z postav je úplně jiná a hodí se k jinému účelu

Hra se v základu hraje jako klasické real-timové RPG, přičemž hodně důrazu je kladeno na plížení. Jakmile se však o vaší pozici dozvědí nepřátelé, hra se přepne do tahového módu á la první dva Fallouty.

Klíčem k vítězství proti obrovské přesile je důmyslné krytí a používání speciálních schopností svých postav. Například lidská bojovnice Selma se může dočasně obrnit kamennou kůží, prase Bormin v zuřivosti proběhnout obklíčením nepřátel a kačer Dux se vznést vysoko nad bojiště a ostřelovat skryté nepřátele.

Hratelná ukázka byla nebývale tuhá a přesile nepřátel jsem vzdoroval marně. Neúspěch však ve mně okamžitě vyvolal touhu zkusit to znovu a jinak. Kromě soubojů se autoři chtějí zaměřit na vyprávění příběhu a zobrazení originálního postapokalyptického světa. Vzpomínáte si na geniální nedoceněnou hru Gorky 17? Toto by mohlo být do značné míry podobné.

Hra vyjde 4. prosince na PC, PlayStation 4 a Xbox One.