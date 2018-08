Patrick Stewart namluví polskou hru o segregaci

Polská hra My Memory of Us na první pohled připomíná plošinovku pro děti. Jenže podobně jako v geniálním Limbu rychle zjistíte, že navzdory dětským hrdinům a krásné grafice bude hra příliš silnou kávou i pro mnohé dospělé.

Příběh chlapce a dívky z různých společenských vrstev, které od sebe nerozdělí ani invaze zabijáckých robotů, totiž parafrázuje tragické události druhé světové války, obzvláště pronásledování Židů.

Jen díky spolupráci obou hrdinů můžete uniknout deportaci do koncentračního tábora, nebude to však nic snadného. Hořkosladká zápletka je inspirována několika skutečnými příběhy přeživších. My Memory of Us vyjde na PC, X1 a PS4 již 9. října.