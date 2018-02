Playstationový profil konečně můžete rozumně ovládat i z prohlížeče

Trvalo to dlouho, ale dočkali jsme se. Někomu v Sony konečně došlo, že gamepad není tím úplně optimálním nástrojem pro vyplňování formulářů, a proto došlo ke spuštění on-line stránky s dostatečně vypovídajícím názvem My Playstation.

Díky My Playstation si konečně můžete pokecat s chatboty, kteří poslední dobou PSN zaplavují.

Po přihlášení na PSN profil máte k dispozici úplně stejné možnosti jako v nastavení konzole, můžete tedy například editovat nastavení, kochat se trofejemi nebo komunikovat s přáteli. Až na to, že si na to nemusíte brát v práci týdenní dovolenou, protože pomocí myši a klávesnice se to celé dá mnohem lépe ovládat.

Stránka funguje poměrně svižně a je intuitivní, což je příjemný rozdíl oproti dosavadní prakticky nepoužitelné aplikaci na mobilní zařízení. Ostatně posuďte sami, stačí se přihlásit na této adrese.