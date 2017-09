O herních myších a lidech: Logitech G703 a G903 s nabíjecí podložkou

Vedle tvaru, uchopení, velikosti, povrchové úpravy či materiálu se při výběru herní myši zohledňuje také počet tlačítek, programovatelná makra, modularita, přesnost snímače, váha a v neposlední řadě i značka. Ostatně možnost hrát s myší, se kterou se vyhrávají turnaje a propagují ji esportovci, může sehrát u citlivějších zákazníků svou roli.

Logitech G903 Logitech G703

Přesto, pokud by měl rozhodovat jediný aspekt, tak od hráčů, a to i těch profesionálních, uslyšíte, že je při výběru myši nejdůležitější, aby dobře „sedla“. Nabídka je dnes obrovská, samozřejmě najdete modely různých tvarů, barev i velikostí v rozmanitých cenových hladinách, s dodatečnými vychytávkami. Jak dnes vypadají gamingové myši vyšší cenové třídy se zajímavým doplňkem, to si ukážeme na názorném příkladu.

Pod diktátem trendu

Gaming je aktuálně tématem číslo jedna a pro mnohé výrobce se stal doslova mantrou, zaklínadlem, slušivou nálepkou, kterou se snaží označit co největší množství hardwaru, doplňků či periférií. Společným znakem gamingového příslušenství je pak okázalost a velmi nápadné provedení – ostatně vzpomeňme na někdejšího lídra, značku Mad Catz, která nabízela často bizarní kusy klávesnic a myší. Nutno dodat, že šlo kolikrát o legendární a velice zdařilé modely a dodnes zůstávají archetypem herních periferií. Složitá a komplikovaná konstrukce, hodně prostoru pro modifikace a roztodivné tvary jsou pro gamingové periferie příznačné, obzvláště pro myši.

Gamingové myši bez patosu a bez drátu

Bezdrátové herní myši od Logitechu s označením G703 a G903 Lightspeed se odvracejí od trendu hi-tech skládaček, ostatně ne všichni potřebují pod rukama architektonický skvost, a sází na úspornější provedení.

Logitech G703 Logitech G703

Model G703 svým provedením navazuje zejména na populární G403. Je vybaven šesti programovatelnými tlačítky – hlavní tlačítka využívají mechanické mikrospínače, které by měly vydržet až 50 milionů kliknutí. Jednoduché provedení G703 je příjemné, nízký profil však nemusí každému vyhovovat, a to zejména v kombinaci s rozměry myši – větším rukám G703 moc pohodlí nedopřeje.

Může zarazit také váha myši – bez závaží má model G703 pouhých 107 g, což na první „zajetí“ připomíná o několik tříd levnější myši. K oběma myším, G703 i G903, je ale dodáváno závaží – možnost regulovat hmotnost je omezena pouze jedním 10g závažím. I to je však v obou případech velice citelná změna.

Model G903 je oproti G703 svým vzhledem nápadnější, přesto se neuchyluje k bezúčelné exhibici. Díky symetrickému provedení se myš používá stejně pohodlně levou i pravou rukou. Ve výbavě proto jsou náhradní postranní tlačítka, která je možné podle potřeby přehodit do levoruké úpravy. Na hřbetu myši jsou dva přepínače DPI (zvyšování a snižování hodnoty, rozsah 200-12 000 DPI, počet stupňů a hladiny lze nastavit) a speciální Hyperscroll kolečko, které lze používat v režimu plynulého otáčení (velice užitečné při hraní her, kde je potřeba jemnější pohyb) nebo s krokovým posunem.

Logitech G903 Logitech G903

Model G903 nabízí 11 programovatelných tlačítek, jejichž konfiguraci zvládne i méně zdatný uživatel. Velikostně je na tom podobně jako model G703, ale díky hybridnímu (obouručnímu) provedení je dobře uchopitelná i větší rukou. Zatížení 10g závažím dodává příjemnější pocit z manipulace, jelikož i model G903 bez zátěže nepřesahuje 110 g. Model G903 se chlubí výdrží až 32 hodin nepřetržitého hraní na jedno nabití, což se pochopitelně může zdát jako ohromující, na druhé straně toto pěkně vypadající číslo asi málokdo z nás do poslední minuty otestuje.

Bez drátu se lépe táhne i nabíjí

Bezdrátové myši nejsou žádnou novinkou, ale v gamingu se jim zatím nedostávalo moc pozornosti. Úskalí bezdrátových periferií totiž známe všichni – prodlevy v připojení, vypadávání signálu a zejména nutnost vyměňovat baterie či dobíjet vestavěný adaptér jsou pro hraní nepraktické.

Logitech G Powerplay

Samotná myš nabízí minimum prostoru pro zásadnější inovace, takže výrobci přicházejí s dalšími způsoby, jak svůj hardware zatraktivnit. Jedním z příkladů je dobíjecí podložka Logitech Powerplay, se kterou jsou G703 a G903 kompatibilní. Vybavena je receiverem a s PC či notebookem je propojena pomocí dodávaného USB kabelu. Cílem podložky je eliminovat prodlevy a ztráty bezdrátového spojení a současně zajistit, aby byla myš vždy nabitá.

Logitech G Powerplay

První aspekt zajišťuje technologie Lightspeed, druhý pak technologie Powerplay, která vytváří pomocí elektromagnetické rezonance energetické pole nad základnou, na které se rozprostírá podložka s myší. V základu je podložka dodávána se dvěma typy povrchu, které lze jednoduše měnit. Se svými velkorysými rozměry (324 x 341 x 2 mm) se podložka vyjímá na stole, ale na případné transporty praktická rozhodně není.

Modely G703 a G903 mohou samozřejmě fungovat i v režimu „drátové myši“. USB kabel je součástí výbavy a myš se jím v případě absence dobíjecí podložky nabíjí, a to bez narušení hraní. Rozdíl mezi rychlostí a reakcí v bezdrátovém režimu a při zapojení na kabel není vůbec znatelný, což signalizuje, že výrobci berou bezdrátovou konektivitu konečně v potaz.

A přece svítí!

Samozřejmě nelze u naprosto žádného gamingového hardwaru opomenout podsvícení, které považují téměř všichni výrobci za punc gamingu. Na těle G703 (stejně tak na G903) prosvítá logo Logitechu a podsvícení scrollovacího kolečka funguje současně jako indikátor nabití myši.

Logitech Gaming Software

U obou modelů lze programovat tlačítka a ladit podsvícení pomocí Logitech Gaming Softwaru, přičemž nastavení se ukládají do paměti samotné myši, takže ji lze se stejným nastavením používat na dalších počítačích bez nutnosti opětovného nastavování. Programovatelná tlačítka ocení zejména MOBA a MMORPG hráči, kterým se tak usnadní herní akce. Naprogramovat si lze ale také klávesové zkratky, což může být užitečné i ve chvílích, kdy je myš zapřažena do „běžného“ provozu. Ve výsledku však nejde o nic nového pod sluncem, ale o nezbytný standard.

Využijete potenciál?

Výběr herní myši se nakonec ukazuje jako složitý proces a ovlivňuje jej spousta subjektivních faktorů.

Myši G703 a G903 dokonale demonstrují aktuální trendy v oblasti gamingového příslušenství, a to ve všech ohledech, i těch negativních. To se týká pochopitelně i ceny – pokud chcete současně s myší využívat dobíjecí podložku s technologií Powerplay, jde už v případe G903 o větší investici atakující v maloobchodním prodeji hranici 7 000 Kč (prodává se také jako bundle za tuto „zvýhodněnou“ cenu). A to už chce trochu zvážit.

Logitech G903

Technologie a možnosti, které G703 a G903 nabízejí, běžný hráč stojící mimo profesionální a poloprofesionální scénu nevyužije a pravděpodobně ve funkčnosti nepozná rozdíl mezi uvedenými a o několik tříd levnějšími kousky. Počet titulů, kde oceníte přítomnost PMW3366, jednoho z nejvychvalovanějších snímacích senzorů z esportovní scény, jimž jsou myši G703 a G903 vybaveny, je skutečně omezený.

Definovat parametry ideální herní myši prakticky nelze. Pokud hrajete na high-endovém herním stroji, máte ambice prohánět myš v kuse 32 hodin bez nutnosti dobíjet, chcete oslňovat rychlými reakcemi s naprogramovanými tlačítky a pod rukama mít přesný a na dotyk příjemný nástroj, který využívá snímací senzor pro profi esport a nechybí mu okouzlující světélkování v 16,8 milionech odstínech, není co řešit.