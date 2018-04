Speciální edice Mystu vybrala na Kickstarteru 5 milionů během 8 hodin

Pokud je vám více než 30 let, asi vám klasickou adventuru Myst nemusím příliš představovat. Dost možná to byla právě tato hra, co vás v půli 90. let dotlačilo ke koupi počítačové CD-ROMky.

RealMyst se mi na obrázek nevešel, ale autoři na něj nezapomněli, nebojte.

Na tehdejší dobu dechberoucí grafika sice zestárla, ale náročné hádanky fungují i dnes. To se alespoň domnívá více než 2 000 přispěvatelů, kteří na speciální edici k 25. výročí značky přispěli dohromady již více než 360 tisíci dolarů (více než 7 miliony korun). Autoři přitom požadovali jen 250 tisíc, tuto částku se však podařilo vybrat již za pouhých osm hodin od začátku kampaně. A to ještě do konce kampaně zbývá 44 dnů, takže se dá předpokládat, že se výsledná částka násobně zvýší.

A co vlastně přispěvatelé za své peníze dostanou? Samozřejmě všech sedm her ze série Myst, ovšem v původní, nijak nerestaurované verzi. Důvodem k nákupu je proto spíše luxusně zpracovaná edice v podobě knihy, která má nezpochybnitelnou uměleckou hodnotu. Jen by mě zajímalo, kolik procent přispěvatelů bude tyto klasické hry dnes ještě opravdu hrát.