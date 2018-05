Na evropském eShopu Switche přistálo demo Sushi Strikera

Majitelé Switche si mohou od dnešního dne vyzkoušet připravovanou spojovačku trochu říznutou hrou na hrdiny Sushi Striker: The Way of Sushido. Cílem je spojovat sushi, vrstvit talířky a ty pak házet na oponenta. K tomu tu jsou speciální bonusy skrze různé druhy skřítků. Příběh je dost bláznivý: vypráví o světě, v němž je zakázáno i jen vyslovit slovo sushi. Strhla se kvůli němu dokonce válka. Jak však zjistí hlavní hrdina nebo hrdinka, je to to nejlepší jídlo na světě. Více už v povedeném demu.