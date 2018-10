Na For Games bude k zahrání Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate

Na akci For Games, která se koná od 25. do 28. října na výstavišti v Letňanech, budou na stánku Nintenda k vyzkoušení dva dosud nevydané tituly. Tím prvním je Diablo 3 ve verzi na Switch, a to v handheldovém režimu až ve čtyřech. Peckou ovšem je bojovka Super Smash Bros. Ultimate, která vychází až v prosinci. K dispozici budou tři konzole v TV režimu s možností hrát až ve čtyřech u jedné konzole.