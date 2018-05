Na PSN je demoverze Yakuzy 6, má přes 36 GB

Šestý díl skvělé série Yakuza s podtitulem The Song of Life vyjde sice až 17. dubna, už dnes si však můžete vyzkoušet hratelné demo. Jen pozor, z disku si ukousne více než 36 GB, ale na druhou stranu si veškerý dosažený postup můžete přetáhnout do plné verze. Pokud si nejste jistí, zda za to takový objem dat vůbec stojí, přečtěte si Jakubův článek, v němž vám dostatečně vysvětlí, proč byste hru neměli minout.