Násilné počítačové hry nemohou na olympiádu, říká předseda MOV

Asijské hry jsou po olympijských hrách druhou největší sportovní událostí věnovanou více disciplínám.



Součástí letošního ročníku, který se uskutečnil v indonéských městech Jakarta a Palambang, byly poprvé i tzv. e-sporty. Soutěžící soupeřili v počítačových hrách Arena of Valor, Clash Royale, Hearthstone, League of Legends, Pro Evolution Soccer 2018 a StarCraft 2, medaile se však rozdávaly i v jiných netradičních disciplínách, jako například bridge nebo bowling.

Sportem ku zdraví.

Logicky se tak nabízí otázka, jestli by videohry mohly být v budoucnosti součástí i „opravdových“ olympijských her. Podle předsedy Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha to není vyloučené, zásadně se však vymezil oproti jakýmkoli násilným titulům.



„Tzv. hry o zabíjení (killer games) jsou podle našeho pohledu v přímém rozporu s olympijskými hodnotami, a proto nemohou být schváleny,“ řekl v rozhovoru pro zpravodajský kanál AP News. Jakožto bývalý reprezentant v šermu si je samozřejmě vědom, že většina sportů má svůj původ ve skutečném boji. Moderní sporty jsou však podle něj civilizovaným vyjádřením zápasu, zatímco některé hry jsou o skutečném zabíjení.

Znamená to však, že by se na olympiádě mohly objevit alespoň mírumilovné tituly jako například fotbalová FIFA? Rozhodně to nebude na těch příštích v roce 2020 v Tokiu.