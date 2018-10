Společnost Sony potvrdila, že pracuje na nástupci PlayStation 4

„V tomto okamžiku můžu říct, že je nutné, abychom měli hardware nové generace,“ řekl šéf Sony Kenichiro Yoshida v rozhovoru s Financial Times. Připravovanou konzoli ovšem odmítl formálně nazvat PlayStation 5.



Debatu ohledně nové konzole oživil v květnu John Kodera, výkonný ředitel Sony Interactive Entertainment, který řekl, že „PlayStation 4 vstupuje do konečné fáze svého životního cyklu“. Odhaduje se, že nová generace by mohla přijít u v roce 2020.

Financial Times zmiňují spekulaci, že Sony chce najít větší synergii mezi filmovou a herní divizí, zejména v době, kdy roste popularita streamování obsahu. Výsledkem by mohl být tablet, který by šel připojit k více zařízením.



Mimochodem, Microsoft v pondělí oznámil vlastní streamovací službu Project xCloud, která umožní streamovat hry v kvalitě Xboxu One do dalších zařízení, jako jsou telefony a tablety.