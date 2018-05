V létě vyjde NBA Playgrounds 2 s podporou turnajů

Slušný pouliční basketbal NBA Playgrounds se během léta dočká pokračování, a to na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch. A zdá se, že to bude klasický druhý díl ve smyslu „lepší a větší“. Tvůrci slibují vylepšené animace, chytřejší počítačem ovládané protihráče a nové pohyby na hřišti.

NBA Playgrounds 2

Z příspěvku na PlayStation blogu se zdá, že se zaměřili především na online hru. Chystají celosvětovou ligu s několika divizemi. K tomu patří i dedikované servery. Režim pro jednoho hráče obsahuje nový Season Mode a více než 200 hráčů z NBA k posbírání prostřednictvím balíčků s kartičkami.