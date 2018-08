Ředitel knihovny zpronevěřil téměř 90 000 dolarů kvůli mobilní hře

Mobilní hry nejsou jen jednoduchým prostředkem k zahnání dlouhého času, díky svým promyšleným obchodním modelům mohou být i nebezpečné.

Z herního hlediska přitom na Game of War není nic extra zajímavého.

Obecně se sice má za to, že do pasti free 2 play her mohou spadnout pouze děti nebo hlupáci, není to však pravda. Důkazem může být osmatřicetiletý Adam Winger, který působil jako ředitel knihovny v americkém státe Utah.

Na svoji pozici byl však nucen rezignovat poté, když se ukázalo, že za dobu svého ředitelování zpronevěřil celkem 89 000 dolarů (přes 2 miliony Kč). Nebylo to však kvůli závislosti na alkoholu, drogách nebo luxusních prostitutkách: tento ohromující balík dokázal prošustrovat jen v mobilní hře God of War. Na rozdíl od klasických gamblerů tak neměl ani tu nejmenší naději, že by své peníze snad mohl vyhrát zpátky, v tomto titulu se totiž mohl tak maximálně posunout v žebříčku „nejlepších“ hráčů o několik pozic vpřed.

Game of War je mobilní on-line hra, v níž uživatelé budují impérium a útočí na protivníky. Hra využívá obchodního modelu free 2 play a podle analytické stránky Think Gaming vydělávají tvůrci na in-game nákupech přes milion dolarů denně. Reklamy, v nichž se objevily i celebrity jako Mariah Carey nebo Kate Uptonová, se ostatně promítaly i v prémiovém čase během Superbowlu.



Winger si za své jednání od soudu vysloužil trest 30 dní vězení, 100 hodin veřejně prospěšných prací a pokutu 78 000 dolarů (cca 1,75 milionu korun), kvůli jejímuž splacení musel prodat svůj dům.