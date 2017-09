Podívejte se na závody Need for Speed Payback ve 4K a na HW nároky

Video pochází z počítače osazeného kartou GeForce GTX 1080 Ti. Hra poběží až ve 4K, přičemž snímkování nebude omezováno. Samozřejmostí mají být různá nastavení, na nově odhalené minimální nároky a doporučenou konfiguraci se podívejte níže.

HW nároky 720p/30FPS - low settings 1080p/60FPS - high settings OS 64-bit Windows 7 64-bit Windows 10 Procesor Intel i3 6300 @ 3.8GHz / AMD FX 8150 @ 3.6GHz Intel i5 4690K @ 3.5GHz / AMD FX 8350 @ 4.0GHz Paměť 6 GB RAM 8 GB RAM Místo na disku 30 GB 30 GB Grafická karta GeForce GTX 750 Ti / Radeon HD 7850 GeForceGTX 1060 4GB, Radeon RX 480 4GB

Need for Speed Payback vychází 10. listopadu na PC, PlayStation 4 a Xbox One. První dojmy z hraní si můžete přečíst na Bonuswebu zde.