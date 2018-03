Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v březnu

1. Far Cry 5

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 27. března

Ve Far Cry 5 se pustíme do boje proti sektě Eden’s Gate, která obsadila fiktivní oblast Hope Country v Montaně. To samozřejmě jako zástupci šerifa nemůžeme nechat bez odezvy. Čeká nás tak postupné osvobozování kraje, přičemž hra nechá na nás, kudy budeme postupovat. Někteří už vyčítají, že to bude zase to samé a podle dostupných gameplay videí mají pravdu. Ježe víte co, já v tom vidím spíše klad. Od vydání Far Cry 4 to budou skoro čtyři roky, příroda v Montaně mě láká víc než tropický ostrov či Himálaj a „prorok“ Joseph Seed, přezdívaný Otec, působí jako charismatický padouch. Klíčoví budou naši spolubojovníci, které musíme nejprve najít nebo zachránit. Můj tip je, že většina si stejně zvolí psa Boomera a na lidi se vykašle. DLC pak slibují návrat do Vietnamu, zombíky či cestu na Mars. Za mě dobrý.

2. A Way Out

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 23. března



A Way Out bylo jednoznačně to nejzajímavější oznámení EA na herní akci E3 2017. A to přitom projekt spadá do programu EA Originals, v rámci nějž chce obří moloch „podporovat“ nezávislé hry. A Way Out se přitom nebojí jít vlastní cestou, hra je totiž určena jen a pouze pro dva hráče, a to buď lokálně, nebo on-line. Cílem je utéci z vězení, velká část hry se ovšem odehrává posléze na svobodě. Hráči samozřejmě musí spolupracovat, nicméně jejich hra nebude vždy synchronizovaná - čili zatímco jeden ovládá svoji postavu, druhý mezitím může sledovat filmový předěl. Více jsme o hře psali zde.

3. Warhammer: Vermintide 2

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 8. března



Pokračování kooperativní akce Warhammer: Vermintide je sázka na jistotu. Vyberete si jednoho z pěti hrdinů, kdy každý má na výběr ze tří specializací, a pustíte se s partou dalších tří lidí do bitek proti přesile. Cílem je dojít ve zdraví z místa A do místa B. Pokud to zvládnete, čeká vás bedna s výbavou, jejíž kvalita závisí na tom, jak moc jste se na výpravě snažili. Výbava z vás dělá nejenom většího siláka, dojde i na kosmetické kousky. Postavu si lze dále přizpůsobit pomocí talentů, které se zpřístupňují na určitých úrovních. A když už si myslíte, že jste silní, může vás vyvést z omylu hraní na vyšší obtížnost. Protože už jsem hrál betu, můžu potvrdit, že souboje jsou hodně intenzivní, krvavé a zábavné. Pokud úroveň vaší výbavy nepřevyšuje nepřátele, je nutné spolupracovat a repektovat silné a slabé stránky postav. A nehrát zbrkle.

4. Kirby Star Allies

Na čem: Switch

Kdy: 16. března

Kirby se v posledních letech zabydlel na handheldu 3DS, a vesměs se mu dařilo, první kousek na Switch tak čekám s velkým napětím. Základní mechanismus je, že Kirby kopíruje schopnosti svých nepřátel. To samozřejmě umí i v Kirby Star Allies, kde na ně navíc hází srdíčka, čímž je rekrutuje do týmu. Hru lze totiž hrát jak sólo, kdy zbylé parťáky ovládá AI, nebo v kooperaci s dalšími hráči. Dovednosti dále jdou kombinovat do silnějších verzí. Vypadá to slibně.

5. Surviving Mars

Na čem: PC (Windows, Linux), Mac, PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 15. března



Ve strategii Surviving Mars budeme šéfovat výpravě, která se pokusí kolonizovat rudou planetu a přežít (zdrojů bude nedostatek). Nejprve je třeba zajistit finanční podporu, posléze vybereme umístění nové kolonie. Poté začne klasické budování infrastruktury a starání o kolonisty. Kořením má být možnost přidat ke každé hře jedno náhodně vylosované „tajemství“, které může kolonii dramaticky ovlivnit - v dobrém i zlém. Hru vyvíjí studio Haemimont Games, které naposledy vydalo Tropico 5 (2014) a Victor Vran (2015), což nejsou vyložené hity, ale své fandy si našly.

6. Chuchel

Na čem: PC (Windows), Mac, později iOS a Android

Kdy: 7. března

V redakci si rozhodně nenecháme ujít ani novou hru od českých tvůrců z Amanita Design (Machinarium, Samorost, Botanicula). Chuchel má být adventura plná fórků. Zároveň je to i jméno hlavního hrdiny, jenž je prý příjemný jako řvoucí dítě a inteligentní jako brambora. Cílem je dopadnout padoucha, který ukradl třešeň. O soundtrack se postarala česká kapela DVA.