Která je vaše nejoblíbenější hra pro mobilní telefon nebo tablet?

Year Walk

Jakub Žežule - Nejvíc mě bavil Year Walk, který ale časem vyšel i na ostatní platformy.

Mrazivá hra inspirovaná severským folklórem měla spoustu nápadů i skvělý příběh. Propojení s druhou aplikací tu fungovalo výborně.

Podobně zajímavé jsou i Device 6 a Sailor’s Dream od stejného studia.

MARVEL Future Fight

Petr Zelený - Hraju jich víc, zvlášť když mám pár volných minut. Ale úplně nejradši mám Marvel Future Fight (MFF), protože miluju komiksy a prohánět po obrazovce Hulka, Ghost Ridera nebo Quicksilvera je prostě lákadlo, kterému neodolám.

V základu je samozřejmě MFF obyčejnou mobilní freemium hrou, kde si můžete rychlejší postup zaplatit, ale není to nic strašného. Až na pár výjimek jsou totiž v podstatě všechny hratelné postavy (a že jich je celých 150), dostupné i těm, kteří do hry neinvestují ani korunu. Momentálně se těším na update svázaný s filmem Black Panther, který má premiéru za dva týdny.

Kingdom Rush: Frontiers

Ondřej Zach - Mobilním hrám jsem hodně fandil, nicméně s tím, jak se trh postupně proměnil a vydal se směrem k free 2 play / pay 2 win, jsem hraní na mobilu a tabletu v podstatě opustil a vrátil se naplno zpět k dedikovaným herním handheldům (3DS a než vyšel Switch tak PS Vita). Na tabletu se občas ještě vracím k sérii TD strategií Kingdom Rush, ty jsou výborné pořád.

Spider: The Secret of Bryce Manor Hero Academy (iOS) Tiny Tower Clash Royale

Vynikající bylo hraní za pavouka a odhalování tajemství jednoho opuštěného sídla v Spider, The Secret of Bryce Manor. Měsíce jsem hrával on-line tahovou strategii Hero Academy, jejíž letos vydaný druhý díl mě už tolik nezaujal. Z těch „free“ her jsem si oblíbil hříčky od Nimblebitu (Tiny Tower, Disco Zoo) a Clash Royale. A pak samozřejmě kartičky Hearthstone, ty však spouštím hlavně na počítači, byť mobilní podoba je vymakaná.

Wolfenstein 3D

Martin Zavřel - Už radu let na svém telefonu hraji původní Wolf 3D, hlavně asi z nostalgie plus mám ji z dětství zapamatovanou jako „technologický zázrak“ a fascinuje mě, že ji teď nosím v kapse. Nicméně z hlediska času stráveného v aplikaci mám určitě nejvíce času „nahraného“ v Destiny Companion. Někdo bude určitě namítat, že to není „opravdová hra“, ale když si tam třídím svůj inventář a chystám výzbroj na večerní raid na konzoli/PC, připadám si, jako kdybych to samé dělal přímo ve hře. Skvělá aplikace, kéž by takovou měly všechny podobné hry!



Jewell Legend

Michael Mlynář - Jewell Legend je jedna z asi milionu variací na téma „spojování kuliček“, ale na rozdíl od mnoha podobných her mě zaujal tím, že se dá dobře hrát, i když je zcela zdarma. Jediným omezením je vlastně jen dobíjení životů. Jednou za čas přibudou nové úrovně a po jejich dohrání plním jakési řekněme bonusové levely, nebo se ty už splněné snažím odehrát na plný počet hvězdiček. Potřebu nebo snad dokonce nutnost nákupu power-upů jsem tu nepocítil ani jednou. Na cesty do/z práce to vidím jako ideální věc, u níž si navíc ráno i pěkně nastartuji mozek. Nic komplexnějšího na mobilu nepotřebuji. Navíc z těch větších a „lepších“ her mě na mobilech nic nezaujalo. Další část klasického začarovaného kruhu pak tvoří skutečnost, že za mobilní hry odmítám platit.

Monument Valley

Honza Srp - Mobilní hry nejsou pro mě. Než hrát něco jen pár minut, tak to raději vůbec. Neříkám, že na mobily vycházejí jen špatné tituly, to vůbec, ale z podstaty věci se nedokážu do žádné z nich ponořit. Vnímám je jen jako nouzové řešení, když někde čekám. Jenže když už nějaká taková chvíle nastane, obvykle si raději zkontroluji email nebo se podívám co je ve světě nového. Na cestách si pak raději čtu anebo spím. Ale abych nebyl za úplného morouse, bavilo mě Monument Valley, Badlands a Kingdom Rush. Ale to už je fakt dávno.