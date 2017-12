Něco pro boháče: pět nejdražších sběratelských edicí videoher

Videoherní svět se změnil. Už dávno neplatí, že jde o záležitost pro pár fajnšmekrů. Naopak, je to masová zábava, za kterou jsou lidé ochotni utratit hromadu peněz. A to videoherní firmy moc dobře vědí, a tak hledají další a další způsoby, jak si takzvaně namastit kapsu.

Ale někdy to dost přehánějí. Příkladem budiž aféra kolem Star Wars Battlefront II. A zatímco EA se pokouší své snahy o co nejvyšší zisk maskovat za vzletná prohlášení, jiné společnosti nemají problém požadovat od hráčů neuvěřitelné částky, aniž by to jakkoliv skrývaly. Prostě si o ně řeknou přímo. Není to přes mikrotransakce, ale za sběratelské edice videoher, které jsou určeny pro (bohaté) fandy.

5. Resident Evil 6 Premium Edition

Cena: 1 300 dolarů (zhruba 28 600 korun)

Částku blížící se průměrnému (hrubému) českému platu museli investovat ti, kteří měli zájem o sběratelskou kolekci šestého dílu kultovní hororové série Resident Evil. Daná edice byla (oficiálně) dostupná jen přes specializované japonské stránky a kromě hry dostal kupující Leonovu koženou bundu (na výběr bylo ze čtyř velikostí) a několik krytů na tablet. No nekupte to.

4. Uncharted 2: Among Thieves Fortune Hunter Edition

Cena: 7 456 dolarů (zhruba 164 tisíc korun)

Za cenu ojetého automobilu si fandové série Uncharted mohli koupit sběratelskou kolekci druhého dílu milovaného dobrodružství sympaťáka Nathana Drakea. K dispozici jich bylo pouze 200 a nemohl si ji pořídit každý, ale pouze ti, kteří splnili určité předem stanovené podmínky. Tvůrci jednoduše chtěli, aby vlastníci měli pocit, že mají opravdu něco speciálního.

A co kromě hry zájemci dostali? Například soundtrack, takzvaný artbook, repliku dýky Phurba nebo třeba obal podepsaný autory hry.

3. Grid 2 Mono Edition

GRID 2: Mono Edition

Cena: 189 tisíc dolarů (zhruba 4,16 milionu korun)

Běžnou součástí speciálních edic jsou sběratelské předměty. Pokud ovšem zaplatíte něco přes čtyři miliony korun, čekáte víc než pár figurek a kryt na telefon. Speciální edice závodů Grid 2 nabízela více než to. Kromě toho, že součástí prodeje byl kompletní oděv pro závodníka, čekalo na kupujícího rovnou i auto, a to BAC Mono. Ano, zájemce opravdu získal skutečný a velmi rychlý automobil (zrychlení na 100 km/h za méně než tři sekundy). A asi není divu, že se Grid 2 Mono Edition nakonec prodala. Nekoupil si ji ovšem „běžný smrtelník“, ale hudebník Deadmau5.

2. Dying Light My Apocalypse Edition

Dying Light - My Apocalypse edice

Cena: 386 tisíc dolarů (zhruba 8,49 milionu korun)

Název této speciální edice je trefný. Částka, kterou tvůrci žádali, rozhodně byla schopna způsobit apokalypsu na vašem účtu. Na druhou stranu, investovaná částka by se vám bohatě vrátila (tedy, pokud by propukla zombie nákaza).

Dying Light - lekce parkuru Dying Light - vznik zombies

V ceně byl totiž na míru vybudovaný kryt dokonale chránící před oživlými mrtvolami, lekce parkouru, která by vám pomohla utéct před zombíky, speciální brýle pro noční vidění, figurína jednoho z monster ze hry v životní velikosti nebo třeba setkání s vývojářským týmem. A navíc byste se dočkali toho, že by váš obličej byl použit pro postavu ve hře. Ale nabídka to očividně nebyla dost lákavá, nikdo si My Apocalypse Edition nekoupil.

1. Saints Row IV Super Dangerous Wad Wad Edition

Saints Row IV Super Dangerous Wad Wad Edition

Cena: milion dolarů (zhruba 22 milionů korun)

Ano, čtete dobře. Společnosti Volition a Deep Silver měly „koule“ na to žádat za sběratelskou edici Saints Row IV kulatý milion dolarů. Samozřejmě za to nabízely slušné bonusy. Například zážitek v podobě simulované záchrany rukojmí, špionský trénink, let do vesmíru, dokonalou repliku zbraně Dubstep nebo zákrok plastického chirurga.

Částečně to bylo myšleno jako vtip, ale firmy byly připraveny poskytnout zájemci vše, za co by zaplatil. Ale asi ve finále nebyly překvapeny, když se nenašel žádný „šílenec“, který by byl ochoten obětovat tak vysokou částku.