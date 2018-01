Kterou hru s nejhezčí grafikou jste hráli?

Crysis

Petr Zelený - Vybrat jen jednu hru je strašně těžké. A i kdybych asi měl vypálit něco z loňska, tak říkám Crysis od Cryteku. Protože když tenkrát tahle sci-fi střílečka vyšla, byl jsem z ní u vytržení a opravdu jsem si připadal jako na exotické dovolené, kde jsem jen tak mimochodem zachraňoval svět. A ten super oblek tomu dodal grády.



Zaklínač 3: Divoký hon na maximální nastavení grafiky

Ondřej Zach - Měnilo se to v průběhu překotného vývoje technologií. Když jsem hrával hry jako Alley Cat ve čtyřech barvách a přišel Prince of Persia, byl to skok i šok. Zvyšovalo se rozlišení, výkon, přišla éra prvních 3D akcelerátorů. Vzpomínám, že celkem paf jsem byl z akce Far Cry (2004) na tropickém ostrově. A dnes? Nevím, je mi to v podstatě i jedno. Líbí se my detaily v The Division, na pořádném počítači pak vypadá famózně Zaklínač 3, restartovaný Tomb Raider či prostředí Kingdom Come (zkoušel jsem jen alfa verzi). Na konzolích Ucharted 4. Ale když jen jedna, tak Zaklínač 3 na PC.

The Division

Martin Zavřel - Docela mě láká rozvést diskuzi o tom, co „nejhezčí grafika“ vlastně znamená. Protože to zdaleka nemusí být „technicky nejkvalitnější grafika na nejvýkonnějším HW“ jak si asi mnozí představí, nýbrž „nejlépe stylizovaná grafika po umělecké stránce“, což naopak s výkonem železa nijak nesouvisí a přitom je to často mnohem důležitější. Nebudu to ale komplikovat a rovnou přiznám, že po roce abstinence jsem se vrátil k Division a zase tam opakovaně žasl nad tím, jak detailní a nádherná tamější grafika je. Obzvláště důraz na detaily v interiérech a speciální efekty typu kouř, světlo, počasí atd. Na druhou stranu jsou tam i momenty, kdy díky dynamickému počasí a denní době například v pravé poledne vše vypadá nudně vybledlé, ale takové momenty jsou v menšině a většinu času je to prostě neskutečně dobře vypadající záležitost.

Hellblade: Senua's Sacrifice (PC)

Honza Srp - Od mala nám vštěpovali, že na grafice nezáleží a důležitá je pouze hratelnost. To už však dávno neplatí a Hellblade: Senua’s Sacrifice je toho největším důkazem. Tohle je hra, u níž jsem si celou dobu říkal, že se investice do nového železa opravdu vyplatila. Navíc vizuální stránka není „znehodnocená“ žádným uživatelským rozhraním, které by člověka vytrhávalo zpátky do skutečného světa. Famózní grafické zpracování pak doplňuje i tak působivý zvukový doprovod, že jsem si dlouho ani nevšiml, že se spíš kochám, než bavím.

Jakub Žežule - S hrami usilujícími o realismus je to těžké, vždycky se totiž najde něco, co by zasloužilo víc detailu. To při hraní hry Super Mario 3D World na Wii U jsem si neustále opakoval, že tahle hra vypadá prostě dokonale. Nic nechybí, nic nepřebývá - takhle má prostě svět Maria vypadat. Je mi jasné, že aktuální generace nintendovských her (nejen s Mariem) na tom bude asi ještě lépe, nákup Switche mě ale teprve čeká.

Emanuel Svoboda - Na první setkání s Donkey Kong Country na SNESu nic nemělo. Rozhodně ne nic z PC.



Horizon Zero Dawn: Frozen Wilds (Photo Mode)