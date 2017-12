Které hry na iOS se v roce 2017 stahovaly nejvíc? Budete překvapeni

Společnost Apple zveřejnila seznam nejstahovanějších her ze svého obchodu App Store a musíme říct, že nás výsledek docela překvapil. Nejen, že jsme drtivou většinu her z tohoto seznamu nehráli, ale o některých dokonce slyšíme vůbec poprvé. Známá jména jako Candy Crush Saga nebo Clash Royale se pak do seznamu propracovala s odřenýma ušima.

Hra Super Mario Run vévodí i hrám na Androidu.

Vítězství hry Super Mario Run jsme ale předpokládat mohli, protože Nintendo má letos mimořádně úspěšný rok a na co sáhne, to se mění ve zlato. Seznam je rozdělen na hry placené a ty, které se dají stáhnout zdarma a financovány jsou mikrotransakcemi. Nechte se seznamem inspirovat, ale dávejte si na ně pozor, aby se vám nevymkly z rukou, viz náš dnešní článek o chlapci, který v nich utratil čtvrt milionu.

Nejstahovanější free 2 play hry:

1. Super Mario Run

2. 8 Ball Pool

3. Snake VS Block

4. Ballz

5. Word Cookies!

6. Subway Surfers

7. Episode - Choose Your Story

8. Rolling Sky

9. Block! Hexa Puzzle

10. Paper.io

11. Solitaire

12. Bowmasters - Multiplayer Game

13. Color Switch

14. Piano Tiles 2

15. Choices: Stories You Play

16. Roll the Ball - slide puzzle

17. Clash Royale

18. Roblox

19. Word Connect

20. Candy Crush Saga

Nejstahovanější placené hry

1. Heads Up!

2. Minecraft

3. Bloons TD 5

4. Plague Inc.

5. Geometry Dash

6. Monument Valley 2

7. The Game of Life

8. The Escapists

9. Assassin’s Creed Identity

10. Grand Theft Auto: San Andreas

11. True Skate

12. RollerCoaster Tycoon Classic

13. Five Nights At Freddy’s: Sister Location

14. Papa’s Freezeria To Go!

15. Five Night’s At Freddy’s

16. Hitman Sniper

17. Terraria

18. Reigns

19. Tiny Wings