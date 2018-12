Nejlepší hry roku 2018: nominujte své favority

Letos bude anketa o něco větší a věříme, že i poutavější. Samozřejmostí je celkové hlasování napříč všemi platformami. K tomu jsme loni přidali i čtyři podkategorie (PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch), které letos rozšíříme ještě o dalších pět. Kompletní seznam naleznete níže.

Hra roku 2018

Hra roku na PC

Hra roku na PlayStation 4

Hra roku na Xbox One

Hra roku na Switch

Nejlepší česká hra

Nejlepší grafické zpracování

Nejlepší příběh

Nejlepší otevřený herní svět

Největší zklamání

Napište nám do diskuze pod tento článek, které hry a v jakých kategoriích mají podle vás zasáhnout do bitvy o Hru roku 2018. Podmínkou je vydání během letoška (u epizodických her musí být k dispozici všechny díly sezony) a nepočítají se kousky v předběžném přístupu. Jsme ovšem přístupní diskutovat o výjimkách, například jako loni ohledně PUBG. Které hry letos vyšly, si můžete připomenout například v našem archivu recenzí. Samozřejmě můžete nominovat i kousky, které jsme nerecenzovali.

Ale to pořád není všechno. Abychom vám výběr her zpříjemnili a také vás trochu nalákali, v celkovém hlasování se bude soutěžit i o ceny. Partnerem letošního ročníku je PlayStation 4 a ceny jsou následující:

1. místo - konzole PlayStation 4 1TB + hra Gran Turismo Sport + Marvel`s Spiderman digitální kód

2. místo - Digitální kódy her: Marvel`s Spiderman + Detroit: Become Human + Uncharted: The Lost Legacy

3. místo - Digitální kódy her: Marvel`s Spiderman + Horizon Zero Dawn

Harmonogram Hry roku 2018 na Bonuswebu je následující. První hlasování startuje 14. prosince, hlavní hlasování o ceny pak 20. prosince. Hlasování ve všech kategoriích bude zahájeno v průběhu prosince a hlasovat půjde až do 14. ledna. Tentýž týden vyhlásíme vítěze i výherce cen.

Sledovat hru roku můžete i na samostatné stránce, na níž povede odkaz z lišty na Bonuswebu. Prozatím tam jsou výsledky minulých ročníků, postupně se tam ovšem objeví odkazy na všechna letošní hlasování.

Pojďme na to.