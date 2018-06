Nejlepší japonské hry od Segy vyjdou na PC

Sega na PC Gaming Show potěšila majitele počítačů. V rámci řady „Best of Japan“ totiž na PC vydá kousky Shenmue, Shenmue II, Bayonetta, Shining Resonance Refrain, Yakuza 0, Yakuza Kiwami a Valkyria Chronicles 4. Jako první přijde na řadu městská akce Yakuza 0, a to 1. srpna.

PC gamers, rejoice! We're so thrilled to announce that some console favorites are making their way to PC as part of our 'Best of Japan' line-up, starting with Yakuza 0 on August 1st, with Yakuza Kiwami and Valkyria Chronicles 4 to follow! #SegaAtlusE3 pic.twitter.com/XaEnKeqTuy