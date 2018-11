Kombinace Dooma s nejnudnější hrou na světě je skutečnou výzvou

I po dvaceti letech od vydání je Doom synonymem přímočaré a snadno přístupné zábavy. Jeho koncept je tak univerzální, že s ním moddeři mohou dělat prakticky cokoliv a stejně to bude zábavné. A to i v případě, že se pokusí Doom zkombinovat s nejnudnější hrou na světě.

Jakoby cestování dálkovými autobusy nebylo peklo samo o sobě.

Tou je podle mnohých Desert Bus, simulátor řidiče dálkového autobusu, který se vydává na 8 hodin trvající cestu pouští a pak dalších 8 hodin zpět (více viz náš článek). Hra se ihned po vydání stala kultem a každoročně se v ní pořádají turnaje, jejichž výtěžek jde na charitu. Dokonce existuje už i moderní předělávka s podporou virtuální reality.

Naprogramovat něco podobného v otevřeném enginu Dooma není nic obtížného, a tak modder vystupující pod přezdívkou Revenant100 přidal i několik dalších funkcí. Nejenže můžete troubit na klakson a otevírat a zavírat dveře, ale dokonce i vylézt mimo autobus. Také došlo k prodloužení herní doby tím, že v půli zpáteční cesty zjistíte, že jste zapomněli peněženku, a tak se pro ni další čtyři hodiny vracíte.

Ještě umlátím 12 328 nepřátel a bude hotovo.

A aby nebylo novinek náhodou málo, je tu i drobné zpestření pro ty, kterým by snad sledování ubíhající krajiny za okny přišlo poněkud jednotvárné: z teleportu v zadní části autobusu každých sedm sekund vyleze nepřítel, kterého musíte umlátit pouhými pěstmi. Jelikož dohrání hry zabere 24 hodin, musíte zabít celkem 12 342 nepřátel, což je přesně 8,57 nepřátele za minutu.

Ok, možná to není ten nejsmysluplnější způsob, jak trávit volný čas, ale po pár hodinách v betě Falloutu 76 mám docela chuť si to vyzkoušet.