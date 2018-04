Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v dubnu

1. Frostpunk

VIDEO: Frostpunk - gameplay trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na čem: PC (Windows)

Kdy: 24. dubna



Tvůrci This War of Mine, což je zjednodušeně řečeno simulátor přežití civilistů ve válce, vydají v dubnu novou hru Frostpunk. Ani ta se nevyhne těžkým volbám. Opět půjde o survival záležitost, tentokrát ovšem v rámci celého města, které jako vůdce spravujeme. Naše rozhodnutí pak mají formovat celou společnost. Při práci se například zraní dítě a na vás bude, jak s dětskou prací naložíte. Zrušíte ji úplně, přiřadíte děti na lehčí práce, nebo to necháte být? Být za hodného a moudrého při konfrontaci s nedostatkem zdrojů samozřejmě nebude tak snadné.

2. God of War

VIDEO: První záběry ze hry God of War, ukázka souboje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na čem: PlayStation 4

Kdy: 20. dubna

Krvavá akční série God of War se s novým dílem výrazně změní, ale není třeba se obávat. Restart série se totiž povedl - takové dojmy si odnesl Honza po třech hodinách hraní příběhové kampaně. Změnily se souboje, hra je více filmově stylizována a po řeckých bájích se přesouváme k těm severským. Jiný je i nelítostný Kratos, kterého na cestě doprovází syn Atreias. „Nechci předbíhat, ale pokud se autorům povede udržet laťku i po zbytek hry, máme tady určitě nejen jednu z nejlepších exkluzivit konzole PS4, ale také jeden z nejlepších restartů značky vůbec,“ napsali jsme v prvních dojmech.

3. Nintendo Labo

VIDEO: Nintendo Labo v akci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na čem: Nintendo Switch

Kdy: 27. dubna



Také Nintendo Labo, tedy stavebnici z papírového kartonu, která originálním způsobem oživí hybridní konzole Switch, jsme už vyzkoušeli. Určena je zejména pro děti, nicméně myslím, že tuto sadu si nakonec užijou všichni, které baví gadgety, jednoduše podané základy programování, ale i obyčejné zdobení. K dispozici budou dvě sady: Variety Kit umožní sestavit vozítko, řídítka motorky, domeček, rybářský prut a piano, Robo Kit je robotický oblek. První dojmy čtěte na Bonuswebu zde.

4. Yakuza 6

VIDEO: Yakuza 6 - první trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na čem: PlayStation 4

Kdy: 17. dubna



Co očekávat od městské akce Yakuza 6? To víme také naprosto přesně. Hru, která vyšla v Japonsku loni v prosinci, jsme totiž recenzovali už v březnu. Vydání na Západě bylo ovšem z března posunuto až na duben. Na co se těšit? Opět na vydařený příběh, spoustu aktivit okolo a o něco ostřejší bitvy. „A pochopitelně dojde i na krásná polonahá děvčata, současným společenským trendům navzdory,“ připomíná pravidelný návštěvník kocouří kavárny Michael Mlynář.

5. BattleTech

VIDEO: BattleTech - příběhový trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na čem: PC (Windows, Linux), MAC

Kdy: 24. dubna



Tahová sci-fi strategie BattleTech s obřími mechy vychází ze stejnojmenného univerza. Tvůrci slibují atmosféru deskové předlohy, hra ovšem nebude používat její pravidla. Na hráče čekají volby podvozků, zbraní, pohonů a také talentové stromy dovedností. Chybět bude krycí systém, který tvůrci nepovažují za realistický. A mimochodem, piloti jsou snadněji nahraditelní než obří mechové. Všechno stojí peníze, respektive kredity. Jakmile zbankrotujete, hra končí, jinak ne.