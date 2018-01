Nejočekávanější hry roku 2018

Red Dead Redemption 2

Ondřej Zach - Těším se na kovbojku Red Dead Redemption 2, protože Rockstar je pro mě dobrou zárukou, že bude stát za to. Tak doufejme, že doopravdy vyjde. Nenechám si ujít ani střílečku Far Cry 5. Z nových videí je čím dál tím patrnější, že to nebude nic nového pod sluncem, což mi ale vůbec nevadí. Zasazení do Montany mě láká víc než tropický ostrov či Himaláj. Hodně fandím českým tvůrcům, kteří připravují strategii Project Hospital. Už se asi nevyhnou srovnání s Theme Hospitalem, což je škoda, protože jdou svoji cestou a působí, že to mají dobře vymyšlené. Ostatně podívejte se na prosincové video. Zvědav jsem také na útěk z vězení v A Way Out, který je určen pouze pro dva hráče, a to buď lokálně, nebo on-line.

Far Cry 5 Project Hospital A Way Out

V hledáčku mám také důležité exkluzivity. Samozřejmě se jako všichni majitelé PlayStation 4 těším na post-apo akci The Last of Us Part II, ale nevěřím, že letos vyjde. To samé platí o Death Stranding. Dočkat bychom se měli také survival akce Days Gone s motorkářem, který po smrti milované ženy hledá ve světě zamořeném zombíky důvod žít. Měl jsem ji možnost před více než rokem vyzkoušet a moc se mi líbila. Jen mě trochu děsí, proč je o hře tak málo slyšet.

The Last of Us: Part 2 Days Gone Yoshi na Switch

A samozřejmě Switch. Ten má za sebou skvělou sezonu a já doufám, že rok 2018 bude alespoň stejně dobrý. Senzačně vypadá nový Yoshi, v němž půjde hrát stejnou úroveň z druhé strany. Takže to, co třeba vypadalo jako domeček, je z druhé strany jen krabice od mléka. Skvěle se také hraje hra na hrdiny Project Octopath Traveler s osmi rozličnými hratelnými postavami. Vyjdou letos na Switch také plnohodnotní pokémoni? Uvidíme, co přinese lednový Nintendo Direct.



Red Dead Redemption 2

Jakub Žežule - Red Dead Redemption 2 je jasná volba, byť jarnímu vydání nevěřím ani za mák a spíše to vidím na ještě nějaký posun směrem na léto nebo na září. Původní Red Dead Redemption mě bavil ještě víc než jakýkoliv díl ze série GTA a John Marston je asi můj nejoblíbenější hlavní hrdina vůbec. Nedovedu si představit, že by tenhle masivní projekt Rockstaři zkazili.

God of War

Kromě toho se těším na exkluzivity pro PlayStation 4 - severskou rubačku God of War, remake klasiky Shadow of the Colossus a hodně zajímavé Dreams od tvůrců Littlebigplanet. Zapomenout nesmím ani na remake druhého dílu Yakuzy s názvem Yakuza: Kiwami 2, která zatím vyšla pouze v Japonsku. Něco mi říká, že k regulérní šestce se letos nedostanu.

Velkým černým koněm je Project Octopath Traveler pro Nintendo Switch. Hra na mě vůbec nepůsobí jako laciné retro vykrádající slavnější značky, ale naopak jako titul, který nejen do žánru japonských RPGček přinese svěží vítr.

Na závěr bych rád poznamenal, že na letošek větřím další velké RPG od Bethesdy. To ovšem firma oznámí buď až v létě na výstavě E3, nebo krátce před ní. Bude to přesně tak, jako to Bethesda udělala s čtvrtým Falloutem. Nebude to pokračování Skyrimu, spíše úplně nová značka. A bude to nářez.

Phoenix Point

Petr Zelený - Příští rok mě nejvíc láká trio Far Cry 5 (hlavně kvůli námětu a zasazení), Metro: Exodus (protože mám rád knižní předlohu) a Phoenix Point (protože za projektem stojí otec série UFO a XCOM). Zajímavě vypadají i další věci, třeba druhé Last of Us nebo God of War, ale tyhle kousky mě jako PCčkáře zkrátka minou.

Kingdome Come: Deliverance

Honza Srp - Tady se můžu s klidem opakovat. Nejvíce se opět těším na český Kingdom Come, tentokrát už se ho ale určitě dočkám. Pořídil jsem si i nový počítač, takže jsem plně připravený. Sice se mi moc nelíbí soubojový systém a animace už jsem také viděl lepší (před pár lety), ale líbí se mi důraz, který Dan Vávra klade na příběhovou složku her.

Odklad postihl akční RPG Vampyr od mých oblíbených Dontnod, které má potenciál stát se černým koněm roku. A pak mám takové tušení, že bychom se v roce 2018 mohli dočkat i použití nového enginu v NHL, což je hra, u které každý rok trávím desítky hodin.

Mads Mikkelsen v tajemném Death Strandingu

Martin Zavřel - Mou nejočekávanější hrou obecně je Death Stranding, ale nevěřím, že v roce 2018 stihne vyjít. Objektivně nejkvalitnější hrou roku zřejmě bude Red Dead Redemption 2, s ohledem na historii tvůrců se dá očekávat, že bude obrovská, nádherná a dospěle příběhová. Subjektivně jsem nejvíc zvědavý na Monster Hunter: World, protože to bude můj první Monster Hunter a vypadá až neuvěřitelně nádherně i pestře, plus půjde hrát až ve čtyřech lidech. Černým koněm je sci-fi Anthem - pokud tedy stihne rok 2018. S trochou štěstí by Destiny a Division mohly dostat solidní konkurenci.

Metro Exodus

Jan Kouba - Už se nemůžu dočkat severského pokračování God of War. Trochu se stále bojím, že už to nebude ono a že se nedočkáme tak nekompromisní rubačky, kterou představoval třetí díl, ale autorům stále věřím, že vědí, co dělají. To samé platí i o dvou dalších hrách. Death Stranding od Hideo Kojimy, o kterém prakticky nic doteď nevíme, jen to, že v něm budou figurovat zvučná jména a že bude asi hodně divný. A pak poslední díl Metro Exodus. Jehož první díl patří mezi ty nejlepší FPS posledních let.

God of War

Honza Lysý - God of War. Kdybych měl emoce, tak řeknu, že sérii God of War miluji. Vynikající hlavní „hrdina“, nekompromisní akce a skvělé využívání mytologických prvků. Doufám, že mě další hra pobaví stejně dobře jako předchozí tituly. Severské báje jsou lákavé, takže věřím, že je tvůrci dokážou pořádně zužitkovat (a stejně tak doufám, že ten malý capart, který bude naším společníkem, nebude moc otravovat).

Soulcalibur VI - Na šestý díl bojovkové série jsme si museli počkat docela dlouho, ale snad se to vyplatí. Já se nemůžu dočkat toho, až se zase vrhnu do arény, ve které se budou hlava nehlava řezat postavy s pomocí rozličných zbraní a za doprovodu pestrobarevných efektů a vtipně laciných hlášek.

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima - Samurajům nikdy neodolám. Tahle záležitost odehrávající se v Japonsku roku 1274 vypadá hodně lákavě. Tvůrci série Infamous projekty z otevřených světů umějí, takže nemám důvod se obávat toho, že to tentokrát nezvládnou.