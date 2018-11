Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v prosinci

1. Super Smash Bros. Ultimate

Herní pokračování se obvykle nesou v duchu „větší a lepší“. Tvůrci bojovky Super Smash Bros. Ultimate do toho ovšem šlápli ještě víc, 74 bojovníků, 103 arén a přes 800 tracků (28 hodin hudby) zní megalomansky. Ve hře se objeví všichni, kteří sérií kdy proběhli a počítá se i s nováčky. Všechny postavy by mělo jít podle Nintenda otevřít během několika hodin hraní. Nejvěrnější fandové pak mohou hrát díky redukci i s ovladačem z GameCubu. Ostatně právě redukci a původní ovladač obsahuje i limitovaná edice.

Vychází 7. prosince na Switch.

2. Mutant Year Zero: Road to Eden

Postapokalyptická hra Mutant Year Zero: Road to Eden kombinuje náročné tahové souboje ve stylu Xcom s průzkumem a silným příběhem. Extrémní změny klimatu, globální hospodářská krize, smrtelná pandemie a napětí mezi novými a starými velmocemi vedly k válce, v níž byly poprvé od roku 1945 použity jaderné zbraně.

Nyní je po všem. Příroda si osvojuje zničená města, vítr se prohání v prázdných ulicích. Nehostinným světem se budeme probíjet s trojicí netradičních hlavních hrdinů. Například humanoidní prase, které má problémy se zvládáním vzteku, není úplně obvyklá postava, že?



Vychází 4. prosince na PC (Windows), PlayStation 4 a Xbox One.

3. Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monster Boy and the Cursed Kingdom by si neměl nechat ujít žádný fanda klasických 2D akcí. Hra čerpá ze série Wonder Boy, ostatně na vývoji se podílí její otec Ryuichi Nishizawa. Těšit se můžeme na parádní grafiku, hádanky a proměny v šest zvířat, kdy každé disponuje vlastními dovednostmi. Herní doba by se měla pohybovat kolem patnácti hodin. Tady už jsou další slova zbytečná, trailer tentokrát mluví sám za sebe.

Vychází 4. prosince na PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One a Switch.

4. Insurgency: Sandstorm

Multiplayerová střílečka Insurgency: Sandstorm cílí na hráče, kteří preferují realističtější a intenzivní zážitek. Zapomeňte na ukazatel zdraví, počítadlo nábojů či minimapu. Válka zmítá fiktivním Blízkým východem. Novinkami jsou přechod na engine Unreal 4 či možnosti přizpůsobení postavy. Hra měla původně vyjít už v září, byla však odložena na základě zpětné vazby od hráčů z bety.

Vychází 12. prosince na PC, příští rok na konzole.

5. Just Cause 4

Just Cause 4 je onen pověstný další díl, který slibuje ještě více výbuchů, destrukce a bláznivé akce. Hlavní hrdina Rico Rodriguez se tentokrát vydává na demoliční výpravu do fiktivní země Solis na území Jižní Ameriky. Novinkou je extrémní počasí, v jedné misi jsme viděli například tornádo, které demoluje vše zničitelné v cestě.

Rico má samozřejmě k dispozici svůj padák, létající oblek a univerzální hák, s nímž lze opět provádět šílené kousky. Doufejme jen, že oproti trojce se zkrátí nahrávací časy a nebude to navzdory adrenalinové náplni po chvíli nuda.

Vychází 4. prosince na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

PlayStation Classic - zpátky do devadesátek Retro konzole od Sony se jmenuje PlayStation Classic. Vyjde 3. prosince a obsáhne dvacet předinstalovaných her bez možnosti dalšího rozšíření. Spíše než pro nové hráče je určená těm, kteří by si rádi připomněli, jaké to tehdy bylo, a nechali se unášet přívalem vzpomínek. Bohužel dobrá polovina her už je dnes nehratelná. Více čtete na Bonuswebu zde. Dalším problémem je, že Classic obsahuje NTSC i PAL verze a výsledek není příliš dobrý. PlayStation Classic