Amazon, jeden z největších světových internetových obchodů, zveřejnil nejprodávanější tituly za rok 2017. V herní sekci jednoznačně zabodovalo Nintendo, když jí z první desítky patří rovnou sedm titulů!

1. Super Mario Odyssey

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch)

4. Horizon Zero Dawn

5. Call of Duty: WWII (PS4)

6. Call of Duty: WWII (Xbox One)

7. Splatoon 2

8. Pokémon Ultra Sun

9. Pokémon Ultra Moon

10. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U)