Podívejte se, jaké hry na Steamu loni autorům vydělaly nejvíc peněz

Hodnocení kritiky je jedna věc, ale pro celý herní průmysl je důležité především to, které tituly dokážou vydělat nejvíc peněz. Právě tím směrem se totiž bude ubírat další vývoj, protože spousta vývojářů by ráda tento úspěch napodobila. A ta nejlepší data o tom, kterým hrám se nejlépe daří, má digitální obchod s hrami Steam.

Ten nyní zveřejnil stovku titulů, které v roce 2017 svým autorům (a pochopitelně také samotnému Steamu) přinesly největší zisk. Byť seznam neobsahuje vydělané částky, ani pořadí jednotlivých her, je na něj bezesporu zajímavý pohled.

Nejprodávanější hry roku 2017

Mezi těmi vůbec nejvýdělečnějšími překvapí asi pouze Divinity: Original Sin 2. Ne, že by si to nezasloužila, ale přece jen žánr hardcore her na hrdiny nepatří zrovna mezi úplně masové záležitosti.



PlayerUnknown’s Battlegrounds se loni prodalo přes 20 milionů kopií.

Grand Theft Auto 5, Zaklínač 3, Counter-Strike, Rocket League či Rainbow Six: Siege jsou přes své několikaleté stáří nehynoucími klasikami a proniknout mezi ně zvládl pouze kontroverzní Ghost Recon: Wildlands.



Sílu předběžného přístupu pak ukázal dinosauří ARK: Survival Evolved, největší trhák letošního roku PlayerUnknown’s Battlegrounds a jeho předchůdce H1Z1. Dvanáctku nejúspěšnějších pak uzavírají free 2 play klasiky Dota 2 a Warframe.

Zbylá stovka už je pak bez většího překvapení, potěší tři zástupci českého herního průmyslu, a to Arma 3, Euro Truck Simulator 2 a Factorio.

Úspěch Euro Truck Simulatoru už dávno není překvapivý.

Žebříček obsahuje i detailnější kategorie, jako třeba nejprodávanější nové hry po jednotlivých měsících nebo nejlepší hry pro virtuální realitu, na přesné výsledky se podívejte tady.

Přiznám se, že o spoustě uvedených titulů čtu vůbec poprvé. Na Steam totiž v roce 2017 přibylo více her, než za celou jeho předchozí historii a není prakticky možné se v něm zorientovat. Pod nánosy ryze amatérských projektů často nejsou vidět ty, které by si pozornost zasloužily. Jak ale ukazuje zveřejněný žebříček, kvalita se evidentně pořád prosadit dokáže.