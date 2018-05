Nejprodávanější krabicovkou týdne je Sea of Thieves, A Way Out druhý

Sea of Thieves

Nejprodávanější krabicovou hrou týdne v Británii je pirátské dobrodružství Sea of Thieves, které vyšlo pouze na Xbox One a PC. Na druhém místě následuje netradiční útěková hra A Way Out, třetí je JRPG Ni No Kuni II: Revenant Kingdom a čtvrté patří remasteru Assassin’s Creed Rogue. Tedy samé novinky. První pětici uzavírá fotbal FIFA 18.