Nejprodávanější krabicovkou týdne je Crash Bandicoot

Nejprodávanější krabicovou hrou týdne ve Velké Británii je navzdory novinkám retro kolekce Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy. Ta se rok po vydání na PlayStation 4 podívala i na PC, Xbox One a Switch. Druhé až čtvrté místo patří novinkám, konkrétně LEGO The Incredibles, JRPG Octopath Traveler a portu Captain Toad: Treasure Tracker. První pětici uzavírá PS4 exkluzivní akce God of War.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy