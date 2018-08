Nejprodávanější krabicovkou týdne je Crash Bandicoot

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy je už pošesté v řadě nejprodávanější krabicovou hrou týdne v Británii. Ta se rok po vydání na PlayStation 4 podívala i na PC, Xbox One a Switch. Druhé místo patří LEGO: The Incredibles, na třetí se vyhouply závody Mario Kart 8 Deluxe. Čtvrté místo patří online závodům The Crew 2, páté pak městské akci Grand Theft Auto 5. Novinka Hello Neighbor startuje ze 16. místa (Switch, PS4, na PC a Xbox One vyšla hra loni).

