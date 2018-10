Nejprodávanější krabicovkou týdne v Británii je fotbal FIFA 19

Nejprodávanější krabicovou hrou týdne v Británii je fotbal FIFA 19, oproti loňskému ročníku jsou ovšem úvodní prodeje o 25 procent nižší. Nevíme, ovšem, zda to jde více na vrub digitální distribuci, nebo nižšímu zájmu hráčů. Druhé místo patří špičkové akci Spider-man, třetí Shadow of the Tomb Raider, čtvrté Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy a páté městské akci Grand Theft Auto V.

FIFA 19