Nejprodávanější krabicovou hrou týdne v Británii je Vampyr

Na na pozici nejprodávanější krabicové hry týdne v Británii se podařilo propracovat netradiční hře Vampyr od tvůrců herního seriálu Life is Strange. Na druhém místě je celoroční držák žebříčku, fotbal FIFA 18, na třetím parádní akce God of War. Čtvrté místo si připisuje filmová hra Detroit: Become Human, na pátém je akce Far Cry 5.

