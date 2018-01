Největší herní otazníky a očekávaná oznámení pro rok 2018

Sen o napravené EA

Po sérii průšvihů platí Electronic Arts za nejméně důvěryhodné vydavatelství, které obchodní praktiky mobilních free-to-play her beze zbytku naroubovalo na svoje hry prodávané za plnou cenu. Snaha podojit hráče na mikrotransakcích se v jejich hrách zkrátka zvrhla do obzvlášť odpudivé podoby, firma se navíc zdráhá investovat do her zaměřených primárně na jednoho hráče.

Po lootboxovém trapasu s druhým Battlefrontem je možné, že se firma podobné kauze pokusí letos vyhnout. Řeč je především o jejich vlajkové lodi, kterou je série Battlefield. Čeká nás tedy návrat k Season Passu a případné mikrotransakce orientované především na vzhled zbraní tak, jak to fungovalo v předchozím Battlefieldu 1? Nebo zkusí firma něco úplně jiného?

Připravovaná sci-fi akce The Anthem bude v tomto ohledu ještě zajímavější. Jakkoliv lootboxy rozhodně nejsou jen doménou EA, třeba v konkurenční Destiny si za reálné peníze žádné výhody nekoupíte. Bude to v The Anthem podobně, nebo vám penízky a náhoda přinesou nějaký ten damage boost?

Velkou otázkou je i příběhová složka posledně zmiňované hry. Právě o jejím významu a kvalitě panují nemalé obavy. Na druhou stranu nezapomínejme, že když je možné MMORPG jakým je Star Wars: The Old Republic vybavit zajímavým příběhem a postavami, nemusel by to být problém ani pro tým Caseyho Hudsona, který má na svědomí mimo jiné trilogii Mass Effect.

U singleplayeru ještě zůstaneme. Rozezlené fanoušky Hvězdných válek by se firma mohla pokusit udobřit představením hry, kterou již nějaký ten pátek vyvíjí autoři Titanfallu, studio Respawn. Letos bychom také mohli vidět první ukázky z nového dílu série Dragon Age, kde bychom se měli poprvé podívat do tevinterského impéria. V Bioware by nyní už měli velmi dobře vědět, co od nich hráči chtějí a co ne. Navíc jim musí být jasné, že jejich dílo bude primárně srovnáváno se Zaklínačem, který mu nedá nic zadarmo.

Zásadní oznámení očekávaná v roce 2018

Letošní rok bude bohatý na představení velkých, dosud neoznámených her. Naprostou jistotou je nové Call of Duty, které letos kutí staří harcovníci ze studia Treyarch. Pravděpodobně půjde o Black Ops 4, což je komerčně ohromně úspěšná značka, kterou Actvision s Treyarchem nejspíš nebudou chtít pohřbít. V září zveřejnilo studio inzerát (mezitím už odstraněný), v němž se shání po vývojáři, který rozumí moderním zbraním. Čekejte tedy buď současnost, nebo studenou válku.

Jistotou je také oznámení hry Shadow of the Tomb Raider, ke kterému pravděpodobně dojde na letošní herní výstavě E3 konané v červnu. Velká očekávání jsou rozhodně na místě, na druhou stranu nevíme, které studio hru vyvíjí. V Crystal Dynamics mají plné ruce práce s vývojem hry na motivy Avengers. Na tom se podílí i tvůrci posledních dvou dílů série Deus Ex ze studia Eidos Montreal, ale možná právě oni vývoj nového Lařina dobrodružství kormidlují.

Velkého oznámení se dočkají také fanoušci testosteronového nářezu Devil May Cry. Podle drbů měla být hra oznámena ještě loni v rámci PSX konference Sony, ale nakonec bylo prý velkolepé ohlášení (s prakticky hotovým trailerem) přesunuto na E3. Tam také čekáme plnohodnotné odhalení nového projektu od From Software, kterým by mohl být vytoužený Bloodborne 2.

S velkým napětím očekáváme i představení chystaného remaku kultovní klasiky Resident Evil 2, na němž Capcom pracuje už dlouhou dobu. Pozornost nedávno vzbudil i Fumito Ueda, autor her ICO, Shadow of the Colossus a The Last Guardian. Vývojářská legenda nedávno zveřejnila první obrázek ze své nové hry, na němž vidíme pouze dívku a tlapu obrovského monstra. Bude Uedova hra opět exkluzivně pro PlayStation, nebo se jí dočkají i majitelé dalších platforem?

Otazníky se vznášejí také nad Microsoftem. Jako hodně pravděpodobné se jeví oznámení nové střílečky ze série Halo, která si po vlažně přijaté pětce potřebuje napravit reputaci. Otázkou je, zda nás čeká i první pohled na chystané RPG v otevřeném světě od Playground Games. Studio se proslavilo sérií Forza Horizon a svoje zkušenosti s tvorbou otevřených světů hodlá zužitkovat při tvorbě titulu, s nímž by Microsoft rád konkuroval loňské Horizon: Zero Dawn od Sony.

Vsadit si můžete také na ohlášení pokračování epizodického Hitmana, který od loňského roku už nespadá pod Square-Enix a nadále ho vyvíjí Io Interactive coby nezávislé studio.

Hodně velkou událostí bude i nový projekt borců z Rocksteady, kteří jsou podepsaní pod fantastickou arkhamovskou ságou s Batmanem. Nikdo netuší, co na nás vlastně autoři chystají, ale jejich partnerství s Warner Brothers by ukazovalo na další hru na motivy licence.

Ubisoft se nejspíš napotřetí podaří zaujmout stále ne úplně doceněnou sérií Watch Dogs. Ta se nyní střídá se značkou Assassin’s Creed, jejíž popularitě se však zatím rovnat nemůže. Podaří se hackerské akci letos zabodovat? Uvidíme. A přimlouváme se také za nový Splinter Cell.

Hráči s netrpělivostí vyhlíží i připravovaný Cyberpunk 2077 od tvůrců Zaklínače. Ti se ale už dávno nechali slyšet, že prodleva mezi odhalením a uvedením hry na trh nemá být dlouhá. Dočkáme se letos? Spíše počítejme až s příštím rokem.

A konečně tu máme velkou neznámou, kterou představuje Bethesda. Ta na letošek nemá ohlášený žádný velký titul, což je pro firmu hodně nezvyklé. Tým Todda Howarda, který má na svědomí mimo jiné sérii The Elder Scrolls a nové Fallouty, pracuje již několik let na dvou dosud neoznámených projektech, které by měly vyjít před chystaným pokračováním Skyrimu. Od vydání Falloutu 4 uplynou letos tři roky a před loňskou E3 létaly internetem spekulace o sci-fi RPG s názvem Starfield, případně o hře na motivy Hry o trůny. Nic z toho se nakonec nepotvrdilo, což ovšem neznamená, že podobné projekty neexistují.

Co letos čeká majitele Switche?

Velkou otázkou je i blízká budoucnost konzole Nintendo Switch. Ta zažila raketový start a během jediného roku téměř vyrovnala celkové prodeje předchozího Wii U. Stala se také nejrychleji prodávanou konzolí ve Spojených státech. Hry Super Mario Odyssey a The Legend of Zelda: Breath of the Wild získaly na agregátoru Metacritic od novinářů neskutečných 97 procent a kromě nich toho na unikátní hybridní konzoli vyšlo spoustu.

Co čekáme letos? Nejslibněji vypadá chystaný Project Octopath Traveler, kde ohlášení vydání čekáme každým dnem, dále nás čekají sympaticky působící oddechovky s Yoshim a Kirbym. Oproti tomu avizovaní Pokémoni, Bayonnetta 3 nebo Metroid rok 2018 pravděpodobně ještě nestihnou. Rozhodně počítáme s remastery z Wii U (Bayonnetta 1 a 2 dorazí již v únoru) a novinkami ohledně virtuální konzole. Více se dozvíme snad někdy v průběhu ledna v rámci streamované předváděčky Nintendo Direct.

Rok 2018 bude tedy na události bohatý. Na která oznámení se těšíte nejvíc a co ve vás vzbuzuje největší skepsi? Podělte se s námi v diskuzi.