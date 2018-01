Jaký je váš největší herní rest?

NieR: Automata

Martin Zavřel - Mým největším aktuálním restem zůstává Nier: Automata. Přestože jsem si zcela jistý že je to hra přesně pro mě a že ji budu milovat, ještě jsem ji nerozbalil. Možná je to právě proto, že mám obavy z toho, jak moc se mnou zamete, a chci si to nechat na nějaké speciální období. Jinak se po několikaletém vztahu s Destiny a Division chystám konečně nastoupit také do té poslední ze „svaté trojice looter-shooter her“, Warframe. No a pokud se ohlédnu hodně zpátky, pořád mě tam docela trápí obě ty nerozbalené KOTOR hry.

Metal Gear Solid 5

Michael Mlynář - Hromada her z posledních tří generací konzolí je v mém „to play“ regálu až příliš početná, než abych z ní dokázal zodpovědně vybrat. Protože zkrátka pořád mám v plánu si je jednou zahrát všechny (ano, vím, je to naivní). Ale pokud bych přece jen měl jmenovat aspoň jeden kousek, tak je to asi Metal Gear Solid 5. I když zase těžko říct. Obecně mám totiž japonské hry moc rád a stále si živě pamatuji, jakým zjevením byl první MGS, ale třetí díl mi už přišel takový nějaký divný a u čtvrtého jsem zjistil, že mě to vlastně snad už ani moc nebaví. Ale MGS5 si jednou určitě dám, považuji to za stavovskou čest.

Bloodborne

Jan Kouba - Asi největší herní rest u mě bude spíš než hra celý sub-žánr „Dark Souls“ her, o kterých mi lidé básní už několik let. Naštěstí tento rest už několik dní poctivě plním a každou noc si dám pár hodin seanci s Bloodborne, krom herních mechanismů mně učarovala svým makabrózním ztvárněním. Když nad tím tak uvažuji, tak je ještě jeden velký herní rest, podobně k hráči nekompromisní – Darkest Dungeons. Hra mě láká už dlouho

The Last of Us: Remastered

Petr Zelený - Když to vezmu kolem a kolem, tak v podstatě všechny tituly, které vycházejí exkluzivně na některou z konzolí. Hrozně rád bych si třeba zahrál Last of Us, něco ze série God of War, Horizon: Zero Dawn nebo Uncharted. Ale zkrátka mám jen PC a tablet, takže mám smůlu. A vlastně bych při práci stejně jen těžko hledal dost času na všechny jmenované (a další nejmenované) pecky, takže tyhle resty zůstanou resty i v budoucnu.

Zaklínač 3: Divoký hon

Jan Lysý - Asi bych se měl hodně stydět, ale ještě jsem pořádně nerozehrál kultovního třetího Zaklínače. Zaprvé prostě není čas a zadruhé se bojím, že mě pohltí tak, že budu „flákat“ vše ostatní. Asi si počkám na letní prázdniny a pak se na to pořádně vrhnu. Naštěstí nemám tělo do plavek, takže nebudu trávit čas na koupališti a budu mít čas hrát.

Yakuza Kiwami 2

Jakub Žežule - Největším herním restem je určitě série Yakuza. Po dohrání nuly a první Kiwami netrpělivě čekám na evropské vydání remaku druhého dílu s názvem Yakuza Kiwami 2 a pak přejdu na PlayStation 3, kde mám už koupenou trojku, čtyřku i pětku. Druhým největším restem, ke kterému se s jistotou dostanu je Persona 5, jejíž kompletní dohrání pár hodin zabere. Stejně tak jsem ještě nedokončil fantastickou samurajskou soulsborne řežbu Nioh. Z dlouhodobého hlediska to je pak konzolové retro, tam ale za letošní splnění ruku do ohně nedám. Kromě legend jako Castlevania: Symphony of the Night a Super Metroid mě nejvíc láká vychvalovaný Suikoden 2 a Dragon Quest VIII. A na co si nevěřím vůbec, to jsou remastrované díly ze série Kingdom Hearts. Uvidíme, snad se k nim jednou dostanu.

Full Throttle Remastered

Ondřej Zach - Restů mám hodně, ale žádný takový, který by mě vyloženě mrzel, protože na ty pro mě nejdůležitější hry jsem si čas vždy našel. Z minulosti zmíním třeba adventuru The Beverly Hillbillies, kdy jsem se tehdy nezorientoval hned v úvodním lese a řekl jsem si, že se k téhle hře jednou určitě vrátím. To se nestalo a už také nestane. Takto jsem odložil třeba i Theme Park, který jsem si po letech pořídil na GoG a zjistil, že tahle hra mě už vlastně nebaví (oproti stále skvělému Theme Hospitalu). Z poslední doby pak Horizon Zero Dawn, ale to jen proto, že nechci rozehrávat více her v otevřeném světe naráz. Velmi pozvolné hraní Assassin’s Creed Origins si totiž užívám. Chystám se ještě na adventuru Full Throttle Remastered, která mě tehdy minula.

