Vybíráme nejzajímavější herní trailery roku 2017

1. Assassin’s Creed: Origins

Série Assassin’s Creed má tradičně podařené filmové trailery, ani ten letošní není žádnou výjimkou. Kromě prostředí starověkého Egypta v něm dojde i na dynamickou akci a hodně divoký výstřel z luku v samotném závěru. Ležícímu hlavnímu hrdinovi pomůže šikovnost a obratná noha. Legolas by byl hrdý.

2. Beyond Good & Evil 2

VIDEO: Beyond Good and Evil 2 – E3 2017 Cinematics Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na jakékoliv oznámení ohledně Beyond Good & Evil 2 se čekalo snad celou věčnost. Její příznivci se letos konečně dočkali a hra byla s velkou parádou oznámena na videoherní výstavě E3. Hubatá, opičí verze Hana Sola v ukázce přelstí mafiánského bosse, který je pro změnu ztvárněn v prasečí podobě. Samotné vydání je bohužel stále v nedohlednu, přesto je samotná existence hry dobrou zprávou.

3. Call of Duty: World War II

VIDEO: Trailer ke hře Call of Duty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jakkoliv příběhový trailer WWII využívá místo ukázek z hraní spíše filmečky, svoji roli sehrál dokonale. Působí jako upoutávka k vysokorozpočtovému hollywoodskému velkofilmu se spoustou explozí, válečného běsnění a samozřejmě patosu. Na druhou stranu transporty smrti a téma holocaustu se v sérii objevují poprvé, navíc to není téma, které by ve hrách bylo zpracované už tisíckrát. Hra nakonec nedopadla vůbec špatně a její kampaň se řadí k tomu nejlepšímu v sérii.

4. Death’s Stranding

Pokud bychom hlasovali o nejpodivnějším traileru letošního roku, anketa by asi postrádala smysl. Hideo Kojima mající na svědomí slavnou sérii Metal Gear Solid opět nezklamal a fanouškům nabídl ukázku, která jim zaručeně zamotá hlavu. Zdá se, že ve filmečcích v Death Stranding opět nebude žádný střih a dění v nich bude snímat pouze jedna kamera. Tak tomu ostatně bylo v případě Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain a výsledný dojem byl jednoduše famózní. Fanoušky seriálu Walking Dead potěší hlavní hrdina hry, kterého ztvární Norman „Daryl“ Reedus.

5. Destiny 2

Hraná upoutávka na Destiny 2 baví vtipem, speciálními efekty, akční choreografií a samozřejmě klasikou od legendárních Beastie Boys. Destiny 2 byla tak trochu nemarvelovská marvelovka, v níž nešlo ani tak o dramatickou záchranu světa se srdceryvnými projevy, ale spíš o nenáročnou zábavu pokud možno s partou dalších lidí. Její povedený trailer se nese přesně v takovém duchu.

6. Evil Within 2

I trailer může být hotovým uměleckým dílem, jak dokázala premiéra Evil Within 2 na letošní herní výstavě E3. Hlavní hrdina v něm pátrá hororovým světem po své ztracené dceři. Upoutávka zaujme spoustou výborných speciálních efektů a triků, které pomáhají prodat pokřivený svět hry plný děsu a šílenství.

7. Fishing Planet

VIDEO: Fishing Planet - Official Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fishing Planet je takovou naší divokou kartou. Proč? Protože udělat na pohled zábavný, graficky podařený a tak nějak dokonce i akční trailer na hru o rybaření, to chce skutečný kumšt. Zapracovat mohli tvůrci možná ještě na poněkud strnulém obličejovém výrazu mistra rybáře. Nebo je to prostě profík každým coulem?

8. Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima byl největším oznámením letošní pařížské konference pořádané firmou Sony. Ukázka toho o hře sice příliš mnoho konkrétního neprozradila, všechny milovníky feudálního Japonska ale uvedla do stavu totálního natěšení. Odtajnění autorského týmu se dozvídáme až na samotném konci traileru. Studio Sucker Punch je zodpovědné za úspěšnou sérii Infamous a s hrami v otevřeném světě tak má spoustu zkušeností.

9. God of War

Na první pohled budete možná z letošního traileru na severskou rubačku God of War poněkud zmatení. Může za to zajímavý způsob, jakým je upoutávka sestříhána. Autoři úvodní scénu totiž předčasně utnuli a až v samotném závěru divákům nabídli její doslova kolosální rozuzlení. Hra svoje ambice nějak neskrývá a majitelé PlayStation 4 si ji zahrají už začátkem příštího roku.

10. Horizon: Zero Dawn

Letošní pecka Horizon: Zero Dawn toho má v zásobě spoustu a překrásný příběhový trailer ze začátku letošního roku vyráží dech. Zaříznout střílečkovou sérii Killzone se ukázalo jako skvělý nápad a majitelé PlayStation 4 díky tomu dostali hit, který klidně snese srovnání s těmi nejlepšími exkluzivitami, které kdy na konzole od Sony vyšly.

11. Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Tak jako hry ani trailery nemusí být vážné a dramatické. Někdy stačí prostě pobavit. Mario se v nové hře od Ubisoftu spojil s potrhlými králíky a bylo z toho jedno z největších překvapení roku. Vtipná upoutávka a samozřejmě také následná demonstrace protrhla dlouhotrvající skepsi, s níž se ke hře dlouho stavili nic netušící fandové.

12. The Last of Us: Part II

Ačkoliv se nejedná o trailer v užším slova smyslu, ale spíše klasický filmeček z nehotové hry, postapokalyptická novinka od Naughty Dog nesmí ani letos na našem seznamu chybět. Za zmínku stojí technologie zobrazení, která tu už silně hraničí s realitou. Ukázka vzbudila i negativní ohlasy, některými byla totiž kritizována za snahu šokovat přehnanou brutalitou bez zjevného kontextu.

13. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ani jedna z nejlépe hodnocených her všech dob, letošní The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nesmí v našem výběru chybět. Nintendo se trailerem pochlubilo v lednu během předváděčky své nové konzole Switch. O hře jsme tehdy věděli už mnohé, strhující upoutávka ale ukázala spoustu nového materiálu a nejednoho zájemce zviklala k nákupu Switche.

14. Metro: Exodus

Úvodní ukázka z připravované hry Metro: Exodus se tváří jako klasické video pořízené přímo z hraní hry. Jak ale můžeme vidět na práci s kamerou simulující pohyby hlavy vaší postavy, zdání klame. To nic nemění na tom, že Exodus vypadá úchvatně a napínavý trailer s koňskou dávkou atmosféry tak zaujme nejen fanoušky předchozích her a knih.

15. Red Dead Redemption 2

Oznámení westernové akce od tvůrců série GTA jsme tu měli již minulý rok, až letos nás ale autoři začali lákat na konkrétní příběh a hlavní postavu hry. Tou bude bandita Arthur Morgan a podle jednotlivých scén se zdá, že nás tentokrát čeká o něco temnější zážitek, než třeba v posledním GTA 5. Arthur Morgan byl členem nechvalně proslulého Dutchova gangu, v němž působil i hlavní hrdina jedničky John Marston. Hra je zasazena před události prvního dílu, je tedy takřka jisté, že se s charismatickým Marstonem opět setkáme.

16. Star Wars: Battlefront 2

Jakkoliv je Battlefront 2 přinejmenším kontroverzní záležitostí poznamenanou současnou lootboxovou mánií, samotný trailer byl lahůdkovou záležitostí pro všechny fanoušky Hvězdných válek. Prostředí první epizody s Darthem Maulem, vesmírné souboje a příběhová kampaň, to vše tehdy vypadalo až příliš dokonale.

17. Super Mario Odyssey

Trailer na Super Mario Odyssey z letošní E3 je přímo učebnicový. Dokáže totiž nadchnout a překvapit zároveň. Za zmínku stojí samotný začátek. Během živého streamu nikdo netušil, o jakou hru se vlastně jedná. A skrze chyták s dinoasurem byl poprvé představen klobouk Cappy, s jehož pomocí se Mario převtěluje do ostatních postav a objektů ve hře. Výborná je i doprovodná píseň, pusťte si ale i její fanouškovskou montáž s Doomem, stojí to za to.

18. Tekken 7

Jen málokterá bojovková série má tak oddané jádro fanoušků, jako legendární série Tekken. Letošní díl lákal mimo jiné na příběhový režim točící se kolem letité rivality mezi Heihachim a Kazuyou. Právě jejich souboj dominuje skvěle sestříhanému traileru, při jehož sledování poskočí každému fandovi srdce radostí. Jak říká slogan hry, ty nejlepší bitky jsou osobní.

19. Witchfire

VIDEO: Witchfire Teaser Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na předávání cen v rámci letošního ročníku Game Awards nebyla o zajímavá oznámení nouze. Nejzajímavější trailer nabídla ale novinka Witchfire. Z ukázky máte zpočátku pocit, že vás má nalákat na nový walking simulator od tvůrců The Vanishing of Ethan Carter. Nakonec se z ní však vyklube poctivá, rychlá střílečka na způsob Doomu. Kdo by se netěšil.

20. Wolfenstein: The New Colossus

I v trailerech se dají vymýšlet všemožné psí kusy a upoutávka na The New Colossus se autorům náramně povedla. Nejoriginálnější jsou bezpochyby úvodní dvě minuty s živými herci, které připomenou svéráznou variaci na psí klasiku Lassie. Poté už následuje nacista objednávající si jahodový milkshake, vtípky, akce, akce a spousta další akce.