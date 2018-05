Chystá se retro konzole Neo Geo Mini, bude na ní 40 her

SNK chystá dvě verze populárního arkádového kabinetu: jednu asijskou, kdy japonská přesně odpovídá té, která byla v zemi vycházejícího slunce uvedena v roce 1990. A druhou pro Ameriku a Evropu s střídmějším barevným podáním v černé, bílé a modré.

Neo Geo Mini je drobná verze arkádového kabinetu s 3,5palcovým displejem s možností připojit konzoli pomocí HDMI k televizi nebo monitoru. Rozměry jsou 135 mm x 108 mm x 162 mm, hmotnost 600 g. Součástí jsou dále konektory pro připojení sluchátek a dvou externích ovladačů. Součástí balení nebude síťový adaptér.

Kdy konzole vyjde, kolik bude stát a jaké si na ní zahrajeme hry, zatím nebylo oznámeno. Ze zveřejněných obrázků lze nicméně vyčíst, že se zřejmě dočkáme her Metal Slug 1 & 2, Real Bout Fatal Fury 1 & 2, Samurai Showdown 2 a The King of Fighters 1997/98. Tedy samozřejmě za předpokladu, že se nebude nabídka her lišit podle regionu.