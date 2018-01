Vybrali 2,5 milionu na kapesní dokovací stanici pro Switch, dodali šunt

V srpnu minulého roku zabodovala firma SFANS na portálu pro komunitní financování Indiegogo se svou vizí malé přenosné dokovací stanice pro Ninendo Switch.

Dok od firmy SFANS nabízel jednoduchý design a měl se vejít do kapsy.

Na rozdíl od oficiálního doku měl být ten od SFANS snadno přenosný a vejít se do kapsy. Nápad zaujal celkem 1745 podporavatelů, kteří přispěli téměř 130 tisíc dolarů (cca dva a půl milionu korun), což dělalo ve výsledku 920 % požadované částky. Jenže to by bylo, co se týče dobrých zpráv, asi tak všechno.

Projekt nabral několik měsíců zpoždění a na trhu se mezitím objevily jiné, funkční a levnější modely. Autoři navíc v průběhu kampaně změnili design celého doku a zvídaví uživatelé zjistili, že jde vlastně jen o jiné zapouzdření výrobku, který se pod názvem C-FORCE CF001 prodává v Číně. A to zhruba zhruba za polovinu ceny SFANS.

Zařízení, které co dostali zákazníci, je ošklivé a často vůbec nefunguje.

Nyní, takřka čtyři měsíce po původně slíbeném datu dodání, začal SFANS přispěvatelům zařízení konečně rozesílat a výsledek je jasným zklamáním. Kromě toho, že dok vypadá úplně jinak a nevejde se do kapsy, tak občas ani nefunguje. Stránku projektu zaplavily rozhořčené komentáře zákazníků, kteří se cítí podvedeni, ale to už jim asi není nic platné. Vypadá to, že zapojit zařízení tak, aby fungovalo, je často dílem náhody.

Nutno dodat, že řada zákazníků je s výrobkem vcelku spokojených, protože splňuje to, co od něj očekávali. To však nic nemění na tom, že se dají povedenější a levnější varianty už dávno sehnat třeba na eBay.