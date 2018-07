Neonacisté využívají k verbování dětí i počítačové hry

O tom, že anonymní prostředí online počítačových her je často morální žumpou, už jsme psali mnohokrát. Ostatně určitě jste to poznali i na vlastní kůži. Jenže vedle lidí, kteří si jdou do virtuálních světů vylít své frustrace nebo se jen pobavit tím, že budou kazit hru ostatním, mohou nenápadně číhat i daleko nebezpečnější jedinci.



Bývalý neonacista Christian Picciolini (viz infobox) během rozsáhlé diskuse na portálu reddit poodhalil, že prostředí online her je pro radikály jedním z nejoblíbenější způsobů, jak do svých řad verbovat nové členy. Nejzranitelnější jsou v tomto ohledu především mladí lidé, kterých je však mezi hráči většina.

Do pekla a zpět Christian Marco Picciolini od svých 14 let prošel řadou neonacistických organizací. Byl členem neonacistického skinheadského gangu Chicago Area Skinheads, vedl nechvalně proslulou organizace Hammerskin Nation, hrál ve slavné rasistické kapele Final Solution (Konečné řešení) a prý dokonce i shromažďoval zbraně ke svrhnutí americké vlády. Ve svých 22 letech však dospěl k poznání, že tato nenávistná ideologie není nadále slučitelná s jeho povahou a zbytek života by naopak rád zasvětil boji proti všem formám radikalismu. Založil proto neziskovou organizaci Life After Hate (Život po nenávisti), kde pomáhá lidem s podobným osudem k návratu do obyčejného života. Mezi bývalými soukmenovci samozřejmě příliš pochopení nezískal a je každodenně cílem spousty výhrůžek a nadávek.

Nefunguje to samozřejmě tak, že by se po zapnutí hry začala do sluchátek valit nacistická propaganda, radikálové používají daleko delikátnější prostředky. Jen nadhodí několik obecných vyjádření a až když se jim povede někoho zaháčkovat, rozjedou přesvědčovací mašinérii naplno.

Anonymní prostředí multiplayerových her je pro náboráře ideálním místem.

Fortnite, Call of Duty, Minecraft… Na konkrétním titulu nezáleží, důležité je jen, aby kolem hry byla široká komunita mladých hráčů. Tahle taktika je prý populární především v Rusku, Polsku a východní Evropě obecně.

Ale nejde samozřejmě jen o počítačové hry, dalšími oblíbenými místy náborářů jsou například specializovaná diskusní fóra věnovaná depresím a psychickým nemocem.