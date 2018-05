Neúspěšná hra Agents of Mayhem se vrátí jako deskovka

Pamatujete si ještě na loňskou akci Agents of Mayhem (naše recenze)? Navzdory vysokým očekáváním hra absolutně propadla a dnes už po ní neštěkne ani pes. Přesto se tato značka ještě jednou vrátí, naštěstí už ne na obrazovky počítačů, ale jako desková hra. Společnost Academy Games na Kickstarteru i díky povedenému traileru zabodovala a po pár dnech už má na kontě čtyřnásobek původně požadované částky. A to ještě zbývá 19 dnů do konce kampaně.