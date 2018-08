New Super Mario Bros. U zřejmě vyjde na Switch

Zdá se, že Nintendo má skutečně v plánu naportovat všechny hity z konzole Wii U na současný Switch. Podle zdrojů serveru Comicbook se na nejnovější konzoli Nintenda podívá hopsačka New Super Mario Bros. U, a to včetně placeného přídavku New Super Luigi U. Další zdroje uvádějí, že v novém vydání bude bonusový obsah.

