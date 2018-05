Nezávislý hit To the Moon se dočká filmové adaptace

Scénář dojemné jednohubky To The Moon bude zpracován i formou animovaného filmu, spolupracovat na něm bude i sám autor hry Kan Gao. To the Moon je shora viděná adventura, v níž putujete vzpomínkami umírajícího pacienta a rekonstruujete jeho těžký život. Hra se dotýká témat, kterým se vývojáři zpravidla vyhýbají. Pod na první pohled dětskou grafikou vypráví příběh, který dokáže slabší povahy i rozplakat.